De Bruyne hace saltar las alarmas en Europa: no descarta salir del Manchester City

Kevin De Bruyne ha puesto en duda su futuro en el Manchester City. Unas declaraciones suyas en el medio belga HLN han hecho saltar los rumores si los citizens se ven finalmente suspendidos durante dos temporadas sin disputar competición europea: "Dos años sin fútbol europeo serían muy largos. El club nos ha dicho que va a apelar y que está casi cien por ciento segura de que tiene razón", dijo.

"Por eso estoy esperando ver qué pasará. Confío en mi equipo. Una vez hecha la declaración, revisaré todo. Dos años (sin fútbol europeo) serían muy largos. En el caso de ser un año podría verlo. No voy a dejar que mi decisión dependa de lo que haga Pep. Por supuesto, ya he trabajado con otros entrenadores y cuando Pep se va, tengo que seguir trabajando con alguien más", añadió.

De Bruyne también se mostró dubitativo respecto a su renovación: "Por el momento no hay conversaciones reales sobre una extensión de contrato. No sé qué pasará. Estamos un poco en el limbo con todo lo que está sucediendo ahora en el mundo. Cuando la temporada finalmente termine, puede haber una oportunidad para mirar hacia el futuro. No es el momento de pensarlo ahora mismo".

Kevin De Bruyne celebra el gol de la victoria del Manchester City REUTERS

Renovación de 'Bob' Martínez

Por último, De Bruyne habló del futuro de la selección belga y el futuro de Roberto Martínez: "El proyecto de Martínez aún no se ha completado. Parar ahora sería extraño. Me parece lógico que renueve su contrato. Martínez tiene mucha experiencia. En Inglaterra entrenó a equipos grandes y pequeños. Tácticamente, ha aprendido mucho en Inglaterra. Nos dejó jugar en un sistema fijo, y eso funciona. El equipo ha crecido en los últimos años", concluyó.

[Más información: "Si no ganamos al Real Madrid seremos unos fracasados como los últimos cinco años"]