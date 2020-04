Mourinho a Vítor Baía: "El otro día mentiste"

Los encuentros online se han convertido en la mejor plataforma para hacer novedosas tertulias y acercarse a los aficionados. Este viernes tuvo lugar una en Portugal entre ilustres profesionales del fútbol. Jorge Costa, Pinto da Costa, Vítor Baía y José Mourinho charlaron en FC Porto em casa.

Mourinho se mostró emocionado por el reencuentro. "Tengo que equilibrarme emocionalmente, porque algo así siempre es especial. Con Vítor hablo a menudo; con el presidente también sigo hablando; con este hombre delgado, elegante y guapo -Jorge Costa- no he hablado en 20 años. Extraño mucho a todos", dijo el ahora técnico del Tottenham.

"Como dije el otro día", continuó Mourinho, "el presidente tiene una cabeza que parece todo un cerebro. Absolutamente fantástico". "A Vítor le he visto varias veces, pero el otro día mentiste. No solo eres el mejor portero portugués, eres el mejor a una gran distancia del segundo", aseguró el ex de equipos como el Chelsea, el Inter de Milán o el Real Madrid.

Vítor Baía, en un partido del Oporto Instagram (officialvitorbaia)

Pinto da Costa también habló maravillas de Vítor Baía. De él dijo que le vio de pequeño jugar y que analizó sus actuaciones bajo los tres palos: "Me quedé detrás de la portería, divertido para analizar los detalles de aquel niño -Baía-. Al final del partido, dije que iba a ser un portero excepcional y me dijeron que el titular era otro, creo que Bizarro.

Apuesta por Vítor Baía

Es por eso, por la gran confianza que veían en su futuro, por lo que Da Costa recordó que puso la "mano en el fuego", pero que él había sido portero cuando era niño y había visto algo especial. "Pensé que había que conseguir su contrato y, afortunadamente, no me equivoqué".

