La ex de Emery confiesa sus intimidades: "Me dijo que le echaron del Arsenal por mi culpa"

El Arsenal destituyó a Unai Emery luego de una mala racha de resultados. En aquel momento los gunners emitieron una nota oficial comunicando el despido del técnico español. "Anunciamos que se tomó la decisión de separarnos de nuestro entrenador en jefe Unai Emery y su equipo de entrenadores. La decisión se ha tomado debido a que los resultados y las actuaciones no están en el nivel requerido", rezó el comunicado.

Esto ocurrió el pasado mes de noviembre de 2019, pero ha sido ahora cuando la ex de Emery ha hablado y ha dicho que el técnico le echó la culpa de su despido a ella. Una revelación que ha publicado The Sun en Reino Unido y que no ha tardado en traspasar fronteras y hacerse viral por las declaraciones de Sacha Wright.

La mujer de 35 años ha asegurado que Unai Emery le dijo que su ruptura había desencadenado una mala racha para el Arsenal. "Me culpó por conseguirle el despido. Me dijo que era una bruja blanca ya que le había traído tanta mala suerte. Él dijo: 'Fue el día que rompimos cuando comenzamos a perder'", ha comentado Sacha.

Unai Emery, en un partido del Arsenal Reuters

"Me dijo que estaba tan estresado que su mente no estaba en el lugar correcto después de que nos separásemos", ha continuado la ex de Emery, quien lo dejó con el entrenador dos meses antes de su destitución. Estas palabras se las dijo cuando ella fue a San Sebastián para ver a Unai antes de Año Nuevo: "Fue entonces cuando me culpó de su despido del Arsenal".

Comienzo y final del romance

Su historia empezó en el año 2018: "Nos conocimos en el verano de 2018 y comenzamos a chatear pero no sigo el fútbol, así que no tenía idea de quién era". "Me dijo que trabajaba en la industria del deporte y que su inglés era malo porque acababa de mudarse a Londres", ha apuntado en el tabloide británico.

"Me invitó a salir, pero dijo que no quería encontrarse en ningún lugar demasiado ocupado. Me pidió que fuera a su casa en Barnet, pero le dije que no, absolutamente no. Acordamos encontrarnos en un restaurante italiano en Hampstead. Cuando llegamos, me di cuenta de que debía ser alguien importante, ya que aunque el restaurante estaba a punto de cerrar, lo mantenían abierto", ha continuado confesando.

"Le encontré atractivo desde el momento en el que nos conocimos", ha asegurado, pero el final llegó después de que Emery, según ha relatado ella, no le presentase a nadie de su círculo o familia: "Me dijo una y otra vez que necesitaba más tiempo y dijo: 'Tomemos las cosas lentamente'. Le dije que ya había tenido suficiente y terminé la relación".

