Clemente explota contra los políticos y la gestión del confinamiento por el coronavirus

Javier Clemente ha vuelto a sembrar la polémica por varios tuits que ha colgado de forma seguida. El exseleccionador de España culpa a los políticos de la situación actual y va en contra del sistema de confinamiento de la población española.

"He visto una entrevista de un político diciendo por qué no se han comprado hace tiempo mascarillas, trajes, tests, respiradores, etc. Pues muy fácil, porque estamos tiesos, no hay 'money'. Si no hubiera habido tanta 'chorizada' precisamente de algunos políticos, ahora habría para todo", críticó desde su cuenta de Twitter.

"Después de lo que oímos tanto de Sanidad como de Economía, la conclusión a la que llego con mis pocos conocimientos es que para que la economía vaya bien hay que ir a trabajar. ¿Y quiénes van? Pues los que están sanos. Ya me gustaría saber para qué está la gente sana en casa", señaló.

En casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian , los demás a la calle y a trabajar y así habrá menos problemas . Lo que debe ser difícil es saber hacer esto y entonces todos encerrados , mal de muchos consuelo de tontos — Javier Clemente (@JaviClemente_) April 2, 2020

Confinamiento para los contagiados

Cree que lo que se debería hacer es confinar solo a aquellos que están contagiados y pueden contagiar: "En casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian, los demás a la calle y a trabajar y así habrá menos problemas", escribió en uno de los tuits del hilo.

"Lo que debe ser difícil es saber hacer esto y entonces todos encerrados, mal de muchos consuelo de tontos", concluyó el también exentrenador del Athletic Club.