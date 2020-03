La alegría salta de Eibar a Mallorca: Kubo, con un golazo, da aire a Vicente Moreno

Victoria trascendental para las opciones de salvación del Mallorca en Eibar. El equipo de Vicente Moreno superó al equipo armero en Ipurúa consiguiendo su primera victoria a domicilio en lo que va de temporada. [Narración y estadísticas: Eibar 1-2 Mallorca]

Los goles de Dani Rodríguez y Takefusa Kubo, después de una gran jugada y un gran disparo, marcaron la diferencia en el encuentro. Pedro Bigas recortó distancias en el 91, pero no fue suficiente para tratar de empatar el partido. El Eibar, que venía de golear al Levante, vuelve a ver cómo le recortan puntos los equipos en puestos de descenso.

Se centraron ambos equipos, después de asustarse mutuamente y contemporizaron con un fútbol sólido que transcurrió en el medio campo mayoritariamente, porque parecía claro que el que marcara primero tendría muchos boletos de llevarse el partido.

Un Mallorca mejor

El primer gol del Mallorca llegaría en una acción a balón parado, al filo del descanso, en un saque de falta que negociaron Kubo y Dani Rodríguez para que fuera el centrocampista gallego el que lanzara un misil que se coló por la izquierda de Dmitrovic, desviado por un defensa azulgrana, sin que el guardameta serbio pudiera hacer gran cosa para detenerlo.



El Eibar se aferró a la segunda mitad para al menos empatar el partido y no meterse en los graves apuros a los que le encaminaba el triunfo parcial de un Mallorca que se replegó en este período, a la espera de poder acabar el encuentro con alguna de sus contras. Arbilla llevó el primer aviso en una sabida por banda, en la que no encontró rematador pero que obligó a Reina a lucirse para evitar males mayores con los delanteros locales preparando su remate.



El Eibar apretaba mucho y Sedlar salvaría a su equipo del empate en otro remate que desvió con todo lo que tenía a tiro de Charles, en inmejorable ocasión para haber dado continuidad a sus goles de la pasada jornada ante el Levante.

El remate

Cucho Hernández, en el bando isleño, también estuvo a punto de finiquitar el choque en otro remate sin fortuna del colombiano que produjo taquicardias en la grada de un Ipurúa que no veía nada claro el futuro de su equipo en este encuentro. El juego guipuzcoano sería casi un soliloquio futbolístico hasta el final, el Eibar lo intentó todo para no encajar un resultado desastroso para sus intereses, hasta que llegó el segundo tanto que lo tumbó por completo.



Kubo marcaría en el tramo final el segundo gol para los suyos, al conectar desde el área grande un remate con el poste de Dmitrovic y desatar la euforia en un Mallorca que comienza a creer que salvarse es posible. En el tiempo de descuento el gol de Bigas maquillaría el marcador pero no le daría opciones para el empate.

Eibar - Mallorca

Eibar: Dimitrovic; Cote, Bigas, Oliveira, Arbilla; Orellana, Cristóforo (Escalante, 75'), Diop (Expósito, 57'), Pedro León (De Blasis, 57'); Charles y Enrich.



Mallorca: Reina; Valjent, Raillo, Lumor, Sedlar; Kubo (Ki, 81'), Baba, Alejandro Pozo, Dani Rodríguez; Cucho Hernández (Chavarría, 84') y Ante Budimir (Lago Junior, 71').



Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). Amonestó a Cote, Oliveira y Charles por el Eibar y a Oliveira, Valjent y Dani Rodríguez por el Mallorca.



Goles: 0-1, 41', Dani Rodríguez; 0-2, 78', Kubo; 1-2, 90', Bigas.



Incidencias: 6.110 espectadores en el estadio de Ipurua, en un partido condicionado por la abundante lluvia que cayó antes y durante el encuentro en la ciudad guipuzcoana, lo que conllevó un césped muy rápido. Tensión en el campo entre jugadores de ambos equipos a la retirada a vestuarios.