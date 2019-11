Intentan asaltar la casa de Chicharito Hernández durante el derbi Betis - Sevilla

Chicharito Hernández ha sido el último futbolista afectado por los robos en sus domicilios. Un ladrón habría intentado asaltar la casa del delantero mexicano mientras se disputaba en el Benito Villamarín el derbi entre Betis y Sevilla, tal y como informa Diario de Sevilla. El delantero del club hispalense no disputó un solo minuto, pero vio el partido desde el banquillo.

Un ladrón -aunque no se descarta que estuviera acompañado- aprovechó que Chicharito no se encontraba en su domicilio para tratar de robar dentro de ella. Pero el delincuente no ha podido entrar porque una empleada del hogar se encontraba en su interior y, alertada del intento de robo, llamó a la Policía Nacional. Cuando la patrulla llegó, el asaltante ya se había dado a la fuga.

Todo ocurrió sobre las 21:00 horas en la urbanización próxima al Real Club Sevilla Golf, en el municipio de Alcalá de Guadaíra. No es el primero robo o intento de robo en casas de futbolistas que se produce en la provincia, ya que los béticos William Carvalho y Joaquín Sánchez sufrieron asaltos similares durante la pasada temporada. En caso del futbolista español, los ladrones tampoco pudieron entrar en su domicilio al saltar las medidas de seguridad.

Los jugadores del Sevilla celebran uno de los goles ante el Betis EFE

Lejos de Sevilla los casos se multiplican siendo Madrid el foco principal. Jugadores de Real Madrid y Atlético de Madrid, como Casemiro o Thomas Partey, también se han visto afectados recientemente por esta oleada de robos. La Policía sospecha que detrás de estos asaltos hay distintas bandas de Europa del Este y los clubes y jugadores ya han empezado a tomar medidas.

