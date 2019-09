Joao Félix reta al Real Madrid para el derbi: "No se sale a jugar, se sale a ganar"

El portugués Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, apura las últimas horas para su primer derbi de competición oficial frente al Real Madrid, en el que quiere "disfrutar al máximo", según declaró a los medios del club, a los que dijo que es "uno de los partidos más importantes del fútbol".

"Tengo muchas ganas de jugar ese partido. Ya lo he jugado en la pretemporada, ahora va a ser oficial. Quiero disfrutar al máximo del partido", explicó Joao Félix, en la misma línea de otros compañeros del conjunto rojiblanco, que también aguardan el derbi como un encuentro diferente, según expresó el uruguayo José María Giménez.

"Sabes que no es un partido mas. No se sale a jugar, se sale a ganar. Da igual el cómo, lo importante y lo que se debe hacer es ganar. Sabemos que no es un partido mas. Es uno de los partidos de la temporada", afirmó el central, que espera un "ambientazo" en el Metropolitano. "Para nosotros la gente es un jugador más", añadió.

Saúl Ñíguez, en un partido del Atlético de Madrid ante el Real Madrid. Foto: Instagram (@saulniguez)

El centrocampista mexicano Héctor Herrera coincide: "Es un partido diferente. Un derbi que se vive el día a día, en casa ya estás pensando en eso y preparándote para un partido especial. En los partidos en el Wanda Metropolitano, la afición es súper importante y mañana no será la excepción. El día de mañana entrarán con todo, como tenemos que entrar nosotros".

Kieran Trippier, que será titular en el lateral derecho, está "muy ilusionado" con ese choque. "He jugado grandes derbis en Inglaterra, pero creo que este será aún mas especial", dijo el futbolista, que espera "un ambiente eléctrico".

