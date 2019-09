Neymar: "Hice todo lo posible para salir del PSG, pero no me dejaron"

Neymar volvió a vestirse de corto con el PSG. Después de un largo verano presionando para salir y poner rumbo al Barcelona (o al Real Madrid), el astro brasileño fue recibido hostilmente en el Parque de los Príncipes por la que todavía sigue siendo su afición. Odiado por los suyos, marcaría el gol de la victoria contra el Estrasburgo en el 92' a través de una increíble chilena.

Neymar rompió su silencio tras volver a ser el héroe del PSG. Habló en zona mixta sobre su situación y lo que ha sido todo este verano."Todo el mundo sabe que yo quería salir, y lo dejé muy claro. No voy a entrar en detalles, porque afecta a otras personas. Pero sigo siendo jugador del PSG y mi intención es ser feliz dentro del campo. Mi cabeza está en el PSG", dijo sobre su futuro.

"Siempre dejé claro que no tengo nada contra el PSG o contra la afición. Si no te sientes bien en un trabajo, buscas otro. No fue nada contra el club, eran motivos personales. Tuve mis razones para querer salir, dejé claro que era lo que quería, hice lo posible para hacerlo, pero desafortunadamente no me dejaron. Es algo que ya pasó. Esta es la primera y la ultima vez que hablo de lo que pasó porque ahora solo pienso en PSG", añadió.

"Estoy aquí y voy a jugar como sé y voy a jugar para ayudar al PSG. En cuanto supe que me quedaba mi cabeza volvió a centrarse en el PSG", explicó aunque no fue ajeno al hostil recibimiento que tuvo de su afición: "Es triste. Pero ahora sé que cada vez que juegue en casa será como jugar fuera", concluyó.

