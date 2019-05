La tragedia de Appie Nouri: la motivación de la nueva generación del Ajax para ganar la Champions

El Ajax está a un paso de hacer historia y plantarse en la final de la Champions League. Un empate ante el Tottenham le vale para sacar un billete al Metropolitano a un equipo que hacía 13 años que no pasaba de la fase de grupos. Muy lejos quedaba ya 'La Orejona' que levantó por última vez en 1995 y más aún las tres consecutivas de la era Johan Cruyff. Ahora, un grupo de jóvenes vuelve a soñar con repetir la historia.

De Jong, De Ligt, Van de Beek, Onana, Neres... El mundo del fútbol es capaz de recitar casi de carrerilla el equipo que pasó por encima del Real Madrid en octavos y de la Juventus de Cristiano Ronaldo en cuartos y que solo tiene una edad media de 23,9 años. Pero en ese equipo, en ese mismo vestuario, hay un hueco que jamás podrán rellenar ni los jugadores ni la afición desde la trágica tarde del 8 de julio de 2017.

Hablamos de Abdelhak Nouri, la joven perla de Ajax que colapsó aquel verano en medio de un partido amistoso contra el Werder Bremen. Aquella historia conmocionó a toda Holanda y en concreto a su capital, Ámsterdam. Se temió durante mucho tiempo por la vida de aquel joven que solo tenía 20 años cuando aquello frenó en seco su prometedora carrera. Estuvo trece meses en coma, despertando en agosto de 2018, y nadie le ha olvidado desde entonces.

Homenajes a Nouri tras su colapso EFE

Lo que le ocurrió a Nouri marcó a todo el equipo y toda la afición, que ahora lucha por volver a una final de la Champions y quien sabe si ganar la quinta de su historia. Nouri debía formar parte de ese vestuario y nadie duda de que sería un jugador muy importante en la actualidad. Danny Blind, encargado de la prominente cantera del Ajax y padre del capitán del primer equipo, decía hace poco que "nunca sabremos hasta donde habría llegado Nouri", un reflejo de las expectativas que había levantado en poco tiempo este menudo centrocampista.

Uno más del equipo desde las categorías inferiores

Sus compañeros y amigos le recuerdan siempre. El pasado 2 de abril celebraba su primer cumpleaños tras el coma, cumplió 22 años, y recibió mensajes de todos aquellos con los que un día compartió vestuario. Con algunos de ellos, los de su quinta, forjó una bonita amistad, como es el caso de Van de Beek.

Con Donny, ahora relacionado con el Real Madrid, Nouri jugó en el mismo equipo desde las categorías inferiores, decían que eran íntimos. El destino quiso que Van de Beek metiera gol en la vuelta contra la Juve en el minuto 34, el dorsal de Nouri, o como es desde hace casi dos años para el Ajax, el 'minuto Nouri'. No podía no emocionarse al término del partido: "Fue muy especial, nunca lo olvidaré. El minuto 34... Eso no puede ser una coincidencia", dijo Donny.

La camiseta de Nouri en el vestuario del Ajax Reuters

La afición del Ajax no borra de su memoria a 'Appie', como le conocían cariñosamente. Durante toda la temporada pasada se vivió un peculiar luto por la tragedia. Su nombre y su cara estaban en todos lados del estadio y de la ciudad. Incluso el equipo le reservó por toda la campaña su taquilla en el vestuario. Quedó intacta todo el año, con su camiseta impoluta con el '34' a la espalda, para que todos los turistas pudieran verla al visitar el estadio y sus propios compañeros recordaran antes de saltar cada vez al terreno de juego.

Nueve meses después de salir del coma

Mientras el Ajax pelea por volver a colarse entre los grandes de Europa, Nouri lo hace para superarse día a día. En agosto de 2018, su hermano dio detalles de su estado tras salir del coma: "Está postrado en una cama la mayoría del tiempo y no puede mover el cuerpo por sí mismo, solo su cabeza", describía Abderrahim durante una entrevista. "Ahora a veces sale de la cama para sentarse en su silla de ruedas, pero su sistema inmunitario está debilitado, fluctúa mucho. No quiero entrar en detalles, pero lo pasó muy mal. Han sido tiempos muy difíciles", relató.

Los "severos e irreversibles" daños que sufrió su cerebro durante el colapso le impedirán volver a jugar, pero no vivir y volver a emocionarse por el fútbol. El club quiere brindarle esta temporada la mayor de las glorias. Si gana la liga -están empatados con el PSV a falta de dos jornadas-, será la 34ª Eredivisie de la historia ajacied, pero todos sueñan con la Champions League.

Sus compañeros le siguen visitando a menudo y cuentan con su energía en cada victoria. El objetivo es dedicarle el 1 de junio en Madrid la mayor de toda su historia. Nouri nunca ha dejado de formar parte de esta nueva generación de estrellas que ahora enamora a toda Europa.

[Más información: Multiplica tu apuesta por tres con la victoria del Tottenham ante el Ajax]