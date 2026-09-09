Etapa 17 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

Antes de la contrarreloj clave del jueves, los esprínteres tendrán otra oportunidad para ganar una etapa.

Alfombra roja para los hombres rápidos en el perfil más llano de toda la carrera.

La fuga de turno tratará de desafiar la lógica desde los primeros kilómetros, pero las escuadras de los velocistas no darán tregua en un terreno diseñado para la persecución. Si el viento no decide saltarse el guion y cortar el pelotón, las calles de Sevilla coronarán al rey del esprint en una llegada masiva de pura potencia.

La decimoséptima etapa de La Vuelta empezará el miércoles 9 de septiembre a las 13:00 y tiene previsto acabar a las 17:30. La jornada se podrá seguir en directo a través de Eurosport y la plataforma MAX, así como en todos los canales de RTVE (TVE, La2, Teledeporte y RTVE Play)