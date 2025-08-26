El británico Ben Turner se impone a Philipsen al sprint y se lleva la 4ª etapa de la Vuelta: Gaudu es el nuevo maillot rojo

El británico Ben Turner (INEOS Grenadiers) se ha apuntado la 4ª etapa de La Vuelta 2025 entre Susa y Voiron tras imponerse con suficiencia en el sprint final ante el belga Jasper Philipsen, ganador en la primera etapa pero sin gasolina en los metros finales en esta ocasión.

En la lucha por la general, el francés David Gaudu es el nuevo maillot rojo, aunque con el mismo tiempo que Jonas Vingegaard. El otor gran favorito a la victoria final, el italiano Giulio Ciccone, tercero a 8".

🏆El ciclista británico Ben Turner ha sido el ganador de la etapa 4 de la #VueltaRTVE26a tras imponerse al sprint en la localidad francesa de Voiron.



🖊️Puedes leer la crónica de la etapa, por @FelipeRTVE en el siguiente enlace https://t.co/opbU8iZDvm pic.twitter.com/TGqtFdNABM — Teledeporte (@teledeporte) August 26, 2025

