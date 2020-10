En directo | 21ª etapa del Giro de Italia 2020 entre Cernusco sul Naviglio y Milán (CRI)

Etapa de contrarreloj que comienza en el centro de Cernusco sul Naviglio. Salga por la carretera estatal ex Padana Superiore y continúe por amplias avenidas rectas y bien pavimentadas hacia Milán. Al comienzo de via Palmanova se encuentra el paso subterráneo de la carretera de circunvalación este seguido de un paso elevado. Saliendo de via Palmanova, encontrará el cronometraje en la entrada de via Padova. Donde continúa prácticamente siempre recto hasta los últimos 2 km que conducen a la llegada a la Piazza Duomo.