LeBron James: "Obama es una gran hombre, desearía que todavía fuera el presidente de EEUU"

LeBron James sigue siendo protagonista en la NBA tanto por lo que hace en la pista como por lo que hace fuera. El jugador de Los Ángeles Lakers es uno de los candidatos a llevarse el anillo de la NBA junto a su equipo, pero en estos momentos se encuentra lidiando una batalla mayor, una batalla que ha puesto en jaque a la liga y que casi incumbe a todo el país. Y de su lado tiene a su gran amigo Barack Obama.

Ambos comparten su pasión por el baloncesto y una idea política mucho más cercana entre sí que la rige ahora mismo los Estados Unidos con Donald Trump al mando, algo que trae de cabeza a la estrella de Akron y, en particular, a toda la liga americana. LeBron ya ha protagonizado sonados desencuentros con el presidente.

Sin embargo, Trump también los ha tenido, no solo con LeBron, si no con muchos jugadores de la liga que no aguantan ni soportan a un presidente que, tal y como ellos defienden, no se preocupa por ellos ni por ninguna persona afroamericana y por ello existen los conflictos tan grandes que hay ahora mismo en Estados Unidos.

Trump carga contra la NBA tras el parón: "Se han vuelto una organización política" REUTERS

Estos conflictos provocaron hace unos días que la NBA se detuviera por completo tras e ataque de un policía a Jacob Blake en Milwaukee y que provocó que toda la liga decidiera parar e incluso poner en peligro los playoffs. Todas las estrellas, con LeBron a la cabeza, estaban decididas a dar por concluida la liga, hasta que aparecían la figura de Barck Obama.

El expresidente de los Estados Unidos intercedió para que la liga no se detuviera y para que el juego continuase, para que así todas las personas que lo están pasando mal por alguna causa pudieran tener algo a lo que agarrarse, la posibilidad de disfrutar, al menos, con el mejor baloncesto del mundo.

Por eso, y por las negociaciones que LeBron ha tenido con la oficina de Obama, la estrella de Los Lakers y uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto ha querido reconocer el valor de su compatriota: "El presidente Obama es un gran hombre y desearía que todavía fuera el presidente de los Estados Unidos". Tras estas palabras de LeBron, está claro que el regreso del juego se debe, entre otras cosas, a la labor de Obama.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Reuters

Este encuentro entre ambos ha provocado que el la estrella del basket haya alentado a las masas para participar en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre para intentar buscar un cambio que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo y que se ha acentuado en las últimas semanas.

El mensaje de LeBron

Ya tras la victoria de Los Lakers frente a los Blazers que lo metió en semifinales de conferencia, LeBron dijo lo siguiente: "Obviamente, la temporada de la burbuja nunca se olvidará. En los deportes, esta es la primera vez que podemos hacer algo como esto, pero este momento es mucho más grande que nosotros jugando baloncesto".

"Con suerte, dentro de unos años, cuando Estados Unidos esté en un lugar mejor, podremos mirar hacia atrás, a este momento, y pensar que esa fue una de las catapultas que de alguna manera lo puso en marcha".

