Marc Gasol: "Compañeros de la Selección no entendieron que fuera al parto de mi mujer"

Marc Gasol ha sido uno de los nombres propios de esta temporada. El pívot de los Toronto Raptors cambió de equipo y ahora tiene grandes opciones de conseguir el anillo, ya que su equipo está 3-2 arriba en las semifinales de Conferencia. El pívot español ha hablado para Bleacher Report y ha contado uno de sus momentos más difíciles en el Mundial 2014.

Sobre su salida del equipo el último día, ha confirmado que es muy duro para un jugador de alto nivel: "¿El traspaso? Es el impacto que supone, aunque no es por nada negativo de esta nueva situación. Y a medida que te haces mayor te das cuenta de que esto es un juego, de que somos afortunados y tenemos una gran vida".

En el Mundial 2014, abandonó la concentración para ir al parto de su mujer: "Hice un partido de mierda, recuerdo que me criticaron mucho, la gente no entendió que me fuera a Barcelona pasar asistir nacimiento de mi hijo. Incluso hubo compañeros de la Selección que no le entendieron. Pero yo pensé que bien, que vale pero que era mi vida y que yo tomaba mis decisiones. Y sí, jugué como la mierda, pero lo volvería a hacer exactamente".

Marc Gasol con Kyle Lowry Reuters

"Con esa experiencia me di cuenta de lo que es importante en la vida. De que no se trata todo de mí, tiene que hacer lo que crees que es mejor porque vas a tener que vivir con tus decisiones. No puedes quedarte pensando en qué habría pasado si hubieras hecho otra cosa", concluyó el pívot sobre ese día.

Su nueva vida en Toronto

"Todo funciona de maravilla, estoy en una organización de primera categoría. Ya veremos lo que pasa, no tiene sentido que diga algo ahora. No porque haya algo que ocultar, sino porque es imposible saberlo ahora. Veremos qué es lo que tiene más sentido para todas las partes. Hay que esperar hasta que tienes todo en la balanza. Ahora me concentro solo en el presente y hacerlo lo mejor posible", confirmó el jugador.

