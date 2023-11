Baskonia - Barça, baloncesto en directo: resultado y estadísticas del partido de Euroliga

El Baskonia tendrá este miércoles ante el Barcelona una oportunidad para la reacción ante uno de los mejores equipos actuales y confirmar así el momento que atraviesa el equipo de Dusko Ivanovic, que no ha perdido en la Euroliga desde su llegada, aunque no ha ganado en la Liga Endesa.



Los vitorianos llegan a este encuentro con las dudas de las últimas fechas, en las que Nico Mannion y Khalifa Diop no han podido ayudar a sus compañeros por sendas molestias de espalda.



Hasta última hora no se conocerá la disponibilidad de ambos. El que no participará será el griego Nikos Rogkavopoulos, que se recupera de una rotura de fibras.

