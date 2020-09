'Schitt's Creek' hace historia en unos Emmy virtuales donde también brilla 'Succession'

Podía haber sido desastroso, pero, en cambio, sólo fue tierno. Y agradable. Y diferente al formato al que nos hemos acostumbrado. Los Emmy sacaron pecho ante la adversidad pandémica y se canjearon en una gala inédita con Jimmy Kimmel a los mandos, en un Staples Center desértico, y avalado por un letal despliegue: 138 personas de su equipo repartidas por 114 localizaciones distintas, en diez países, para acompañar a todos y cada uno de los nominados allí donde estuviesen. Y como estuviesen: arreglados o en pijama, en tacones o con bambas, abrazando a su familia o a sus perros. Nuestra querida Jennifer Aniston -que se quedó sin premio, por cierto- abrió boca subiendo a Instagram una foto con bata, mascarilla y champán.

Se escuchaban risas de fondo de los allegados de los premiados. Hubo alguna interferencia sin importancia. Pero, más allá de la anécdota, en esta primera gala post Juego de Tronos -hay que superar ya el trauma de la serie más premiada de la historia-, quienes lo han petado han sido Schitt’s Creek en comedia, Watchmen en la categoría de miniseries y Succession en drama.

Recomendación del día para la cuarentena: succession Carmen Suárez

Pero, no obstante, la noche ha sido de Schitt's Creek, que ha reventado todas y cada una de sus categorías de comedia. Se llevó los premios a mejor comedia, actor (Eugene Levy), mejor (Catherine O'Hara), actor de reparto (Dan Levy), actriz secundaria (Annie Murphy), mejor guion cómico (Dan Levy) y mejor dirección en una comedia (Andrew Cividino y Dan Levy). Una pasada. Es la primera vez que sucede algo así: nunca antes una producción se había hecho, tan triunfante, con todos los premios principales de su género y nadie se había apuntado tantos galardones en una misma ceremonia.

Nueve estatuillas: casi nada. Siete en la ceremonia, dos más en las galas previas. Una bonita noche para una serie canadiense tan modesta que cuenta la historia de una familia de ricos que cae en la ruina y debe reinventarse. Además, sus creadores son Eugene Levy y su hijo Dan. También ha sido aplaudida por su gran mensaje acerca de la diversidad, del respeto y del amor dentro del colectivo LGTBIQ: "Nuestra serie, en su punto central, va de los efectos de transformación que tiene el amor y la aceptación. Eso es algo que necesitamos ahora más que nunca antes", expresó Dan Levy. A su vez, Levy padre homenajeó a su hijo y dijo que gracias a él, la serie se había convertido en un azote de la homofobia.

El mejor "unthank you"

Succession: otro pelotazo. Se ha llevado el premio más importante de la noche, el Mejor Drama. Cuenta la historia ficticia de la saga de una familia estadounidense dueña de un conglomerado internacional de medios que no sólo es rica y poderosa, sino que también sus miembros buscan el poder y dirigir el negocio a su manera, a pesar del plan de sucesión establecido. Aquí sus cinco estatuillas en drama: mejor serie, mejor dirección (Andrij Parekh), mejor actor principal (Jeremy Strong), mejor actriz invitada (Cherry Jones) y mejor guión (Jesse Armstrong).

El discurso de Jesse Armstrong también se ha vuelto icónico de puro político, porque en vez de dar las gracias, ha dado el bofetón sin mano del "unthank you": "Quiero no dar las gracias al presidente Donald Trump por su horrible y no coordinada respuesta al coronavirus, quiero no dar las gracias al presidente Boris Johnson por hacer lo mismo en mi país (Reino Unido), quiero no dar las gracias a todos los gobiernos nacionalistas que están haciendo lo opuesto a lo que necesitamos ahora, y quiero no dar las gracias a todos los magnates de los medios que hacen tanto por la gente que está en el poder", lanzó.

El premio a la mejor miniserie fue para Watchmen, de HBO -partía de 26 nominaciones y se llevó 11-. A continuación, la lista completa de ganadores:

Mejor serie dramática

Succession

Mejor comedia

Schitt’s Creek

Mejor actor de comedia

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor actriz de comedia

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Mejor dirección en serie dramática

Andrij Parekh (“Succession”, episodio “Hunting”)

Mejor actriz principal en serie dramática

Zendaya (“Euphoria”)

Mejor actor principal en serie dramática

Jeremy Strong (“Succession”)

Mejor actor secundario en comedia

Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor actriz secundaria en comedia

Annie Murphy (“Schitt’s Creek”)

Mejor dirección en comedia

Andrew Cividino y Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor miniserie

Watchmen

Programas de variedades y talk-show

“Last Week Tonight with John Oliver”

Mejor reality

“RuPaul’s Drag Race”

Mejor actor de reparto en serie dramática

Billy Crudup (“The Morning Show”)

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Julia Garner (“Ozark”)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Regina King (“Watchmen”)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Uzo Aduba (“Mrs. America”)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”)

Mejor director en miniserie o película para televisión

Maria Schrader (“Unorthodox”)

Mejor actor invitado en una serie dramática

Ron Cephas Jones (“This Is Us”)

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Cherry Jones (“Succession”)

Mejor actriz invitada en una comedia

Maya Rudolph (“Saturday Night Live”)

Mejor actor invitado en una comedia

Eddie Murphy ( “Saturday Night Live”)

Filme de televisión

Bad Education (HBO)

Mejor serie animada

Rick And Morty

Mejor guión de drama

Jesse Armstrong (“Succession”, episodio “This is not for tears”)

Mejor guión de comedia

Daniel Levy (“Schitt’s Creek”)

Mejor guión en miniserie o película para televisión

Damon Lindelof y Cord Jefferson ("Watchmen").