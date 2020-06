Los mejores documentales en Amazon, Movistar, Netflix y HBO que no te puedes perder en junio

Junio es un mes de grandes estrenos en lo que se refiere a documentales y miniseries en todas las plataformas. Y es que, como todos los meses, HBO, Amazon, Netflix y Movistar + renuevan sus catálogos con producciones que seguramente darán que hablar. En el último tiempo, documentales como The last dance, Tiger King y Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico han estado en boca de todos. Por esta razón, vale la pena echar un vistazo a las principales producciones de este tipo que podremos disfrutar en junio.

HBO

Collective es un documental de HBO que seguramente va a dar que hablar. Y es que su trama gira en torno al dramático incendio en el Club Collective de Bucarest de Rumania, ocurrido en 2015, que dejó 27 muertos y 180 heridos. Con el correr de los días, empezaron a morir muchas personas a causa de heridas que no tenían gravedad. Un médico del hospital en donde están internadas las víctimas pone de aviso a un equipo de periodistas de investigación sobre la verdad de lo que está ocurriendo.

Los periodistas empiezan a desvelar un fraude masivo en la atención médica, lo que expone la corrupción del gobierno rumano. El documental cuenta con material de archivo y testimonios de sobrevivientes, médicos, funcionarios y de los periodistas involucrados en la investigación.

Fotograma de Collective.

El 26 de junio, HBO estrena Transhood, un documental que sigue a cuatro niños transgéneros, de entre 4 y 15 años, durante 5 años en Kansas, Estados Unidos. La producción se centra en las relaciones familiares y amistosas de estos jóvenes, siendo un producto cuya búsqueda principal es la tolerancia.

Amazon Prime Video

Es un mes de muchas novedades en la plataforma Amazon, con series, películas y documentales para todos los gustos. Además de El Presidente, la producción de 8 episodios que cuenta los secretos del escándalo más importantes de la FIFA, hay otros estrenos que valen la pena destacar.

Siguiendo con la temática del fútbol, pero alejado de la corrupción, Amazon pone al aire la miniserie de 4 capítulos Futbolistas por el mundo que cuenta la vida de Xavi Hernández, Javi Martínez, Juan Mata y David Villa fuera del país.

Para los amantes de la banda 'Jonas Brothers', la plataforma sube La búsqueda de la felicidad, que narra los orígenes del grupo estadounidense.

Los Jonas

Netflix

Las miniseries y documentales de Netflix están dando mucho de qué hablar en este 2020. Hay ejemplos claros, como The Last Dance (El último baile) que narra la campaña de los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1997, con increíble material de archivo que cuenta con mucho detalle los secretos de la conquista del campeonato de la NBA.

También podríamos hablar de una producción más reciente, Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, que expone las atrocidades cometidas por el polémico estadounidense, fallecido el año pasado.

En junio hay novedades también en lo que refiere a documentales, como Lenox Hill, centrada en la vida de 4 médicos del hospital Lenox Hill de Nueva York. La producción pone de manifiesto el trabajo y la presión que tienen estos profesionales que lidian constantemente con la vida y la muerte. Son 4 episodios y es una excelente opción para revalorizar aún más la labor de los médicos, que están siendo los verdaderos héroes en esta pandemia que vive el mundo.

Fotograma de Spelling the dream.

Por otra parte, Spelling the dream retrata la impresionante racha de victorias de estudiantes de origen indio en el concurso de deletreo de palabras más importantes de Estados Unidos. 16 de los últimos 20 ganadores son hijos de inmigrantes de la India. Su director, Sam Rega, se propone explicar el porqué de este éxito.

El 19 de junio, llega a Netflix Father soldier son, que muestra la vida de la familia de Brian Eisch, un sargento de primera clase norteamericano que sufre heridas graves en Afganistán. Durante una hora y cuarenta minutos, la producción refleja el camino de amor y redención que siguen Eisch y su familia tras la fatídica experiencia en Medio Oriente.

Movistar +

La plataforma española nos trae varios documentales y miniseries interesantes para el sexto mes del año. Uno de ellos es Mi pequeña granja, que es el relato del cambio de vida que llevan adelante John y Molly Chester en Los Ángeles. La pareja adquiere una granja con la intención de convertirla en su medio de vida, utilizando métodos ecológicos y tradicionales para obtener sus alimentos. Esta producción consiguió el Critic Choice Documentary Award a la mejor fotografía y estará disponible en Movistar + a partir del 11 de junio.

La magia del sonido del cine es un documental en el que vemos a grandes directores hablar de la importancia del sonido en el séptimo arte. Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, Sofia Coppola y Christopher Nolan son algunos de los realizadores que dan su testimonio.

Movistar + estrena varias producciones musicales. El 12 de junio estrenaron Roger Waters Us + Them, un recorrido por la última gran gira del ex Pink Floyd, mientras que el 14 de junio llegó Liam Gallagher, que narra la vida del cantante tras el fin de Oasis y el comienzo de su carrera solista. Este viernes lega The Cure. El aniversario en Hyde Park, que es, ni más ni menos, el recital de la banda británica en el emblemático parque londinense.

Por último, el 21 de junio Movistar + llega Bruce Springsteen: Western Stars, un documental sobre el décimo noveno y último disco del cantante.