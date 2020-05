Las mejores series de Netflix que nadie sabe que existen y tienes que ver

Cuando alguien pide recomendaciones de series siempre recibe las mismas. Si son de Netflix lo normal es que la gente te diga que tienes que ver La casa de papel, The crown, o fenómenos con los que nadie contaba, como Unorthodox y que se convierten en éxitos multitudinarios. Pero el catálogo de la plataforma es inmenso, y dentro hay joyas escondidas que parece que nadie sabe que existen.

Algunas ganaron premios pero la audiencia las dio la espalda, otras no tuvieron la repercusión que merecían y muchas vienen de otros países que no son EEUU y que provocan que no se estrenen a bombo y platillo, pero son maravillas que merece la pena rescatar. Por eso, aquí os queremos hacer una selección de esas series fantásticas que seguro que Netflix nunca te las ha recomendado cuando entras a su aplicación, pero que merece la pena que las veas.

'Kalifat'

Cuidado porque este puede ser el próximo fenómeno de Netflix (cada día más gente la comenta por redes sociales) y no es para menos. Esta serie sueca fue un éxito de audiencia en su país, y desde la plataforma decidieron comprar los derechos para convertirla en un fenómeno en todo el mundo. Puede que lo consigan por su trama trepidante que muestra la fortaleza de las ficciones nórdicas.

Fotograma de Kalifat.

Kalifat es un thriller con tres líneas narrativas que trata un tema de rabiosa actualidad: el fundamentalismo islámico. Una de ellas es la de una investigadora de los servicios secretos que recibe un soplo sobre un posible atentado, la segunda la de una joven -que se convertirá en informadora- que se pasó al estado islámico por amor, y la tercera muestra cómo se capta a los jóvenes para radicalizarlos en occidente. Un retrato complejo y adictivo.

'Kingdom'

Corea del Sur está de moda. Si este año todos el mundo conocía a Bong Joon-Ho gracias a parásitos, gracias a Netflix están viendo la fuerza de su producción audiovisual. Kingdom es una serie inclasificable que mezcla la epopeya histórica llena de acción con… los zombies. Sí, una serie que desarrolla su trama en la Dinastía Joseon, que tuvo lugar en Corea desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, pero le introduce un elemento fantástico que convierten esta serie en un divertimento lleno de acción y muertos vivientes. Ya van dos temporadas y parece que serán más.

Zombies medievales en Kingdom.

'Godless'

Una de las sorpresas de los últimos años fue este western producido por el mismísimo Steven Soderbergh y creado por Scott Frank (dos veces nominado al Oscar como guionista). Una miniserie del oeste en el que las mujeres toman la iniciativa y de la que se habló poco a pesar de que tuvo 12 nominaciones a los premios Emmy. Siete episodios para los amantes del género que son una delicia y que hay que reivindicar.

'Community'

Una comedia que pocos conocen y que Netflix añadió a su catálogo hace poco es Community una de las apuestás más frescas y libres de la ficción reciente. Una panda de inadaptados que entran en una universidad pública de EEUU es la excusa para desarrollar tramas originales, sorprendentes y un humor adictivo. Community fue una serie con una base de fans muy fiel, pero que nunca destacó en audiencias y siempre estuvo al borde de la cancelación. Ahora, en Netflix, es un buen momento para rescatarla y darle una oportunidad a personajes como Abed o Troy, que interpretaba Donald Glover, que fue descubierto aquí.

Donald Glover, revelación de Atlanta.

'Atlanta'

Y fue precisamente Donald Glover el que creó una de las series más inclasificables de los últimos años, porque muchos la consideran una comedia, aunque no se ajuste a lo que todos esperan en una ficción de capítulos de media hora. Aquí se mezclan tonos, géneros y se experimenta para retratar la vida de la comunidad negra en Atlanta. Con todo lo que ello significa, y sin poner la nota en el dramatismo. Glover consigue ser político, social y divertido a la vez y realizar una serie que no se parezca a ninguna.

'Broadchurch'

Otra serie británica que hay que reivindicar. Si Broadchurch se hubiera estrenado ahora sería uno de esos fenómenos de los que todo el mundo habla. Primero, aquí estaba ya Olivia Colman antes de que todos la descubrieran con La favorita y The Crown, y segundo es uno de esos thrillers tan bien contados que te mantienen pegado a la butaca todo el rato. Todo gira en torno al asesinato de un niño de 11 años en una localidad costera, lo que da pie a uno de las mejores ficciones de suspense recientes. Tres temporadas (y la confirmación que no habrá una cuarta) que se ven rápidamente y a la que os engancharéis fijo.