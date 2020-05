¿Héroe o villano? La serie que descubre la verdadera cara del rey Juan Carlos I

Que se comporta con llaneza y cordialidad, sin imponer distancia en el trato. La Real Academia Española define así la palabra 'campechano', pero si fueran más pícaros añadirían una nueva acepción que mencionara al rey emérito, Juan Carlos I e incluso pondrían una foto del que fuera monarca en España durante casi 40 años, porque cuando alguien usa esa palabra ‘campechano’, todo el mundo piensa en él. Pero, ¿qué hay detrás de ese hombre llano que conquistó a los españoles y luego destruyó su propio mito a golpe de polémicas y cacerías en Bostwana?, ¿es un héroe o un villano?

La figura de Juan Carlos I siempre ha estado oculta, en sombras. Ni la ficción ni ningún reportaje periodístico ha intentado ver qué había detrás del campechano. Han tenido que pasar los años y que llegaran las polémicas sobre su dinero en suiza, maletines a amantes y supuestas comisiones cobradas, para que se abriera la caja de Pandora. Si en Reino Unido han tenido The Crown, aquí la vida del emérito daría para diez temporadas mucho más apasionantes que las de Isabel. Para radiografiar una figura tan comprometida y aportar algo de luz llega XRey, el podcast que ha producido el periodista Toni Garrido y realizado y dirigido su compañero Álvaro de Cózar y que ha presentado Spotify este martes, fecha en la que se podrán escuchar los dos primeros episodios de los diez que lo componen.

Una investigación de años en la que han entrevistado a más de 40 personas, entre ellos al exdirector de la Casa del Rey, Rafael Spottorno; el exdirector de comunicación, Javier Ayuso; los historiadores Paul Preston, Laurance Debray y Charles Powell; el rey y exprimer ministro de de Bulgaria, Simeón Borisov; los políticos Landelino Lavilla, José Bono y Josep Piqué… y la última entrevista que concedió en vida el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, que demostrará que fue un “hombre de estado” hasta sus últimos días como político y que sacrificó su vida personal para asegurar que su partido apoyaba la abdicación.

Juan Carlos I junto a Franco.

Los dos primeros episodios empiezan con la abdicación del rey, todo lo que hubo detrás. El engranaje que se puso en marcha y los motivos que le llevaron a tomar esa decisión. Como si de un flashback se tratara, el resto viajarán por el resto de los pasajes de su vida. Su infancia, su regreso, la muerte de su hermano, las polémicas… Porque claro, “si tú le cuentas a alguien que tienes una historia de un niño al que mandan a un internado en Suiza, sólo en un tren, que ni habla el idioma, que luego lo entregan a su enemigo, que traicionan a su padre, que mata al hermano… es que te dicen que tienes un Shakespeare, así que dijimos, sí la historia que conocemos ya da para mucho, indaguemos en eso”, explica Álvaro de Cózar sobre los motivos para realizar este podcast.

Reconoce que The Crown fue una referencia continua, pero que ellos, al no partir desde la ficción sino del trabajo periodístico, no podían tomarse licencias que sí realiza la serie de Peter Morgan. “No podemos inventarnos algo porque sabemos que fue, más o menos, así, como hacen en la serie, o jugar para llegar a una escena”, añade el periodista. Toni Garrido reconoce que ya están trabajando en la forma de “transformar XRey en una serie” y cree que hasta ahora nos ha faltado “ambición” para abordar la figura de Juan Carlos. “Se han hecho algunos trabajos audiovisuales, pero se enmarcan en otra época, y nuestra cultura audiovisual ha avanzado, tenemos otra información, otra aproximación”, dice a EL ESPAÑOL.

Entre el héroe que trajo la democracia y el villano de las cuentas en suiza hay un personaje, un ser humano con aciertos, errores y con debilidades

Como el propio podcast aclara en su introducción, se trata de descifrar quién era Juan Carlos I, si estábamos delante de un héroe o de un villano y si nos engañó con la careta de ‘campechano’. Lo quieren hacer desde la objetividad. Sin posicionarse y conscientes de que todos cambiarán, de alguna forma, su impresión sobre el emérito. Un equilibrio que creen que hará que “no le guste a nadie”. La llegada de XRey también tiene que ver con que el periodismo ha empezado a cuestionar la monarquía. “Yo que he vivido en redacciones del periódico y había un tabú para hablar del personaje y esto se ha perdido y es bueno”, dice Cózar. Para Garrido lo curioso es que “no hemos sido los españoles los que hemos puesto en cuestión la institución, sino que ha sido la propia institución la que se ha encargado. No hemos hecho ni ese ejercicio como sociedad, han sido ellos los que han evidenciado su carencia y su falta de aporte”.

Juan Carlos junto a Felipe.

Al final, lo que piden, es que el oyente se despoje de sus prejuicios y entiendan que “entre el héroe que trajo la democracia y el villano de las cuentas en suiza hay un personaje, un ser humano con aciertos, errores y con debilidades, y eso es muy interesante, porque son las que luego hemos tenido como país”. Luego serán todos los que juzguen si es más héroe que villano, pero la intención es no mojarse y que cada uno decida por lo que escuche. Para Álvaro de Cózar lo que se demuestra es que Juan Carlos era un rey “para el siglo XX al que el siglo XXI le arrasó”, porque como añade su compañero Toni Garrido, “la monarquía no está hecha para el whatsapp”.

“La monarquía necesita oscuridad, necesita de misterio. La monarquía no está hecha para la transparencia y les cuesta adaptarse a nuestros tiempos. Tenemos que preguntarnos por qué no conocemos al rey. Es llamativo que no sepamos ni cómo llegó a ser rey… existe esta idea de que el rey, en un accidente de caza, mató a su hermano… y seguro que fue un accidente, pero la realidad es que con 18 años mató a su hermano, no hubo investigación y el padre tiró la pistola… ¿cómo es que no sabeos nada de eso? Habrá que dar respuesta a esas preguntas, porque nos va a ayudar a entendernos como sociedad”, zanja Toni Garrido que tiene muy claro que, con este podcast, “a través de la figura del rey, se nos explica nuestro país y a todos los demás”.