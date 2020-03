La comedia que ya tenías que haber visto: recomendación durante el encierro, día 2

Día 2 de encierro (o cinco dependiendo de cómo empecemos a contar) y hoy toca apostar por la comedia. Como dijo Fernando Simón, el encierro será más duro según pasen los días, y no podemos ver un thriller coreano de lunes a viernes o acabaríamos perdiendo la cabeza. Para este segundo día una comedia que pasó desapercibida en salas y que debería haber tenido más suerte en la temporada de premios (aunque rascó unas cuantas nominaciones por su guion y alguna de sus actrices).

Se trata de Súper Empollonas, y es cierto que el título no anima al optimismo. Quizás por eso esperé demasiado a verla y tuve que esperar a que me la recomendaran con mucha insistencia para descubrirla. Un filme que da la vuelta a un género que conocemos de sobra: la comedia adolescente que tantos éxitos de taquilla como American Pie o Porky’s ha dado. Pero aquí lo lleva a otro nivel, podemos decir que es la versión femenina de Supersalidos, otro título que no invitaba al ánimo y que fue una sorpresa.

Súper empollonas da la vuelta al género y presenta a dos pringadas que han estudiado como cosacas toda su vida porque les habían dicho que si no no llegarían a la Universidad, pero se dan cuenta que todos sus compañeros van a ir habiéndose esforzado la mitad. Se han perdido la juerga, los rollos, los escarceos, y tienen pocos días para resarcirse. Una divertídisima comedia dirigida por Olivia Wilde y con dos actrices jóvenes que tienen madera de estrellas: Kaitlyn Dever y Beanie Feldstein. Una película que puedes ver en Amazon Prime Video, Movistar y Filmin, plataformas que están sirviendo de refugio durante el confinamiento y que, muchas, ofrecen un mes gratis para poder disfrutar de sus contenidos. Mantente informado en directo sobre las últimas noticias del coronavirus.