Septiembre ya está aquí, ¿qué pasará con Operación Triunfo? ¡Las condiciones para su regreso!

Septiembre es un mes bonito a la par que triste: se va el verano y llega la obligación, la rutina, el trabajo. Nuevos aires, en el mejor de los casos. Eso es lo que le ocurre a la televisión; rara es la cadena que no tira la casa por la ventana en esta nueva temporada. Todas innovan, estrenan o perfeccionan sus buques insignia, su formato todopoderoso, ese con el que saben que van a arrasar sí o sí. De momento, TVE es la única que aún no ha tocado-retocado su Prime Time en cuanto a sello renovador.

La mañana sí la ha revolucionado de pies a cabeza y Lazos de sangre no es nuevo. Es decir, sigue en su misma línea. Por no sorprender, defraudan quitando de en medio a Concha Velasco (80 años) en Cine de barrio. Bueno, eso es otro cantar. Sigamos. Yo no sé ustedes, pero si a mí me preguntan qué programa definiría a TVE, por aquello de la longevidad o el prestigio, yo digo Operación Triunfo. Es el formato que describe a la cadena sin género de duda. Pero, ¿qué pasa con él? Septiembre ya ha desembarcado, y nada oficial se oye.

Roberto Leal junto a dos de los últimos concursantes de 'Operación Triunfo'. Gtres

Parece que fue hace mucho tiempo cuando la Covid llegó y lo cambió todo, y tan solo hace unos meses de nada. Recuerdo con total nitidez cómo Operación Triunfo, hasta el momento vigoroso y sin fisuras, comenzó a perder empaque. Primero con el fichaje de Roberto Leal (41) por Antena 3 y su Pasapalabra. Que sí, que dijeron que él iba a estar -como estuvo- hasta el último de sus días, pero, quieras o no, estas publicidades te hacen ver una inestabilidad que se lleva al desenganche. Luego vino la pandemia, el parón en la grabación. Todos a sus casas, confinados. Más tarde, se retomó, pero, con el perdón de antemano, un poco deprisa y corriendo.

Roberto, con una pierna en Antena 3 y el resto del cuerpo en TVE, presentó dignamente y todo terminó. Desangeladamente. Aséptico y con un futuro más en el aire que nunca. En ese momento tan convulso en la televisión nadie respondía a las preguntas sobre la continuidad. Nadie te sabía decir si aquello iba a volver, si TVE seguiría apostando por un formato como este o si probaría suerte en otras lides audiovisuales. Se fue Roberto y se hizo el apagón. Sí, claro, el habitual de siempre, pero ante un silencio denso.

Pilar en la presentación de 'OT' en 2011. Gtres

Y en medio de él, yo he hecho unas cuantas preguntas. Tinet Rubira lo tiene claro: volverá Operación Triunfo a TVE. Sí, ¿pero cuándo? Una persona de TVE me asegura que "ya se está trabajando en el regreso". De hecho, en las próximas semanas se inicia el casting para los concursantes. Eso sí, me hacen ver que se lo tomarán con calma. A fuego lento y paso seguro. Y es que, promete ser algo apoteósico. Se desea hacer bien y respetando todas las medidas de seguridad. Una fuente se atreve a profetizar el mes en el que se desea estrenar el nuevo OT: en noviembre. Todavía queda mucha plancha por delante, sobre todo un tema pelín complicado: el del presentador. En esta ocasión, no quieren a un hombre. Van a volver a la fórmula de la mujer. Buscan una presentadora que tenga experiencia y, sobre todo, que entienda de música. Claro, yo cuando he leído el segundo requisito he descartado de mi mente a Pilar Rubio (42). Bueno, también la había desechado con el primero, pero, ya saben, como ya lo presentó... Pero no. "No, Pilar no", se me dice. Aquello no terminó bien, por ninguna de las partes. Telecinco bien sabe lo que sufrió con aquel desdoro, aquel despropósito. Además, me dicen que Pilar en TVE no. Tampoco saben decirme por qué no: "Ni se ha planteado".

Me manda un mensaje un forofo de Ruth Lorenzo (37): "El día que la prueben no la van a soltar". Yo, sinceramente, apuesto por perfiles como el de Mónica Naranjo (46). Me decanto más por ella y no es nada descabellado que TVE la conquiste para ese formato. Bien es verdad que OT es un caramelo envenenado. Se ha convertido en algo similar a representar a España en Eurovisión. Deja huella, para bien o para mal. En el caso de Roberto ha sido para muy bien: ahí está, en lo más alto con Pasapalabra en Antena 3. Admiro mucho a Leal, no lo ha tenido fácil, ni ahora ni antes. El camino complicado lo tiene, sin lugar a dudas, TVE. ¿Qué hacemos con Operación Triunfo? Me consta que están midiendo cada detalle y cada decisión. Ay, si se supiera cuál es la fórmula del éxito.

