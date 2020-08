La enfermedad de Ylenia Padilla que le provoca su extrema delgadez

Ylenia Padilla (32) saltó a la fama en 2012 con su participación en el reality show de MTV España, Gandia Shore. Desde entonces, comenzó a aparecer en varios programas de televisión y a ocupar titulares en la crónica social. Sálvame, GH VIP, Gran Hermano Dúo y El debate de las tentaciones son algunos de los espacios por los que ha pasado la valenciana que, desde hace años, convive con una enfermedad que no tiene cura y que la obliga a cuidarse "de más".

Tras su primer año de universidad, Ylenia fue diagnosticada de la enfermedad de Crohn, una afección crónica que provoca la inflamación de varias partes del aparato digestivo. Pero, en general, afecta el intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. Esta dolencia, además de generarle consecuencias en su salud, le causó problemas en su vida personal.

Ylenia Padilla, en unas vacaciones en Ibiza. Gtres

Por un lado, porque la valenciana tuvo que abandonar sus estudios. Por otro, porque empeoró la relación con sus padres, a quienes respondió con rebeldía en su adolescencia-. "Ellos veían que, aunque estuviera enferma, seguía saliendo los fines de semana. Eso ellos no lo aceptaban", recordó en una entrevista.

Los síntomas que causa esta enfermedad no son nada agradables: cólicos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, hinchazón, dolor o secreción anal, lesiones cutáneas, absceso rectal, fisura y dolor de articulaciones. Estos se pueden agravar aun más en momentos de tensión y angustia. Así lo confirmó la propia televisiva en alguna ocasión. "Sigo mis revisiones, mis tratamientos. El estrés viene muy mal para esto", comentó.

Para prevenir las molestias propias de la enfermedad de Crohn, los especialistas recomiendan evitar el consumo de tabaco y alcohol, así como controlar el estrés. Consejos que Ylenia no tomó durante un tiempo de su vida.

La televisiva ha sufrido de depresión y, según ella misma llegó a confesar hace poco más de un año en Límite 48 horas, su llegada a Telecinco la llevó a los malos hábitos. "Fue una etapa de sobrecarga de trabajo. Entonces me aferré a las drogas y al alcohol".

Ylenia Padilla, en el plató de 'GH VIP'. Gtres

Sobre esto, también habló un año antes, cuando aclaraba las acusaciones que recaen sobre ella. "Acusarme de tener adicciones es ir siempre a lo fácil. Precisamente si conté lo de mi enfermedad fue para que me pudieran entender un poco mejor por qué estoy tan delgada", dijo Ylenia en una entrevista. "Cuando estoy mal tomo cortisona y me hincho. Y de GH a luego, la gente lo asoció con que me había tomado mil cosas raras", añadió. Entonces, la que fuera concursante de realities reveló que, si bien seguía un tratamiento para el estómago, no quería recargarse de pastillas. "Todo lo que puedas arreglar con tu mente, bien está. Si no, luego entras en una adicción a pastillas y yo paso", dijo.

Si bien la cortisona puede usarse como medicamento para luchar contra la inflamación del intestino, este no es el único tratamiento que sugieren los especialistas para mejorar la enfermedad de Crohn. Los antiinflamatorios, los inhibidores del sistema inmunitario y los antibióticos son otros de los que pueden ayudar a aliviar los síntomas derivados de esta dolencia. El reposo intestinal, la terapia nutricional e incluso una cirugía en la que se extrae la parte dañada del tracto digestivo, también pueden funcionar. Sin embargo, no existe ningún tratamiento que funcione para todos los pacientes. Dependerá de las molestias que tenga cada uno.

[Más información: La enfermedad de Thalía que le produce dolor cada hora de su vida]