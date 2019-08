La hermana de Sandra Bullock estrena programa en Canal Cocina

La repostera estadounidense Gesine Bullock-Prado (49 años), hermana de la actriz Sandra Bullock (55), compartirá sus claves culinarias en Horneado en Vermont, programa que Canal Cocina estrenará el 2 de septiembre con las recetas que su conductora elaborará en su granja familiar del siglo XVIII en Hartford (EEUU).



Bullock-Prado, que hace años aparcó su trayectoria en la producción cinematográfica para dedicarse a la repostería, llevará a Canal Cocina consejos y trucos a seguir en la elaboración de recetas dulces y saladas al horno y para todo tipo de situaciones, informa este martes el canal en una nota.



El programa se emitirá de lunes a viernes a las 12:30, 15:00 y 21:00 horas, y los fines de semana a las 10:30, 14:00 y 19:00 horas.



Está grabado en la granja familiar que Gesine y su familia tienen en Vermont (Estados Unidos) y allí preparará recetas como pastel de pavo con costra de galletas, tarta de rayas rojas, blancas y azules; galletas de flor de arce y potatoes puppies.

La cocinera demostrará su manejo con el horno para eventos muy variados, que van desde la elaboración de pequeños aperitivos para su club de tejer, una comida especial para antiguos compañeros de su marido y una mesa de dulces para una graduación escolar.

En la primera de las seis entregas que tendrá el nuevo programa, la presentadora preparará un menú de cumpleaños al que ha llamado Backyard Birthday, compuesto por una tarta de tomate y un pastel de frutos del bosque.



En su habilidad con el horno la acompañará su marido Raymond Prado, un diseñador de guion gráfico que ha trabajado en películas como Los Juegos del Hambre - Sinsajo Parte I y en la exitosa serie de Netflix Stranger Things.

Esta no es la primera experiencia televisiva para la hermana de la actriz de Hollywood, pues tiene una amplia trayectoria en el canal estadounidense Food Network, donde presenta el programa Baked, similiar al que ahora estrena en Canal Cocina, y ha ejercido de jurado en otros shows como Beat Bobby Flay, Christmas Cookie Challenge o Worst Cooks.



Actualmente, la autodidacta es maestra de repostería en su establecimiento Sugar Glider Kitchen en Hatford, y es autora de libros como Fantastic Cakes, Sugarbaby o My life from Scratch.

