Nadie quiere ser entrevistado por Julián Contreras en su canal: "Cada vez llevo peor las negativas. Sé por qué son"

Julián Contreras (38 años) ha estado en el último año completamente centrado en sacar adelante su canal de YouTube. Cada día, a las 22 horas de la noche, el hijo menor de Carmina Ordóñez conecta con sus seguidores para tratar temas del día y polémicas. Sin embargo, en este espacio apenas hay hueco para hablar de su vida o la situación personal.

Es cierto que en los últimos meses esta plataforma ha sido la que ha utilizado para comunicarse con su público y evitar así los medios de comunicación. Pocas han sido las veces que se ha abierto sobre su privacidad, sin embargo, fue en uno de sus directos donde confirmó la información de EL ESPAÑOL de que estaba viviendo en Cuenca junto a su padre.

Ahora ha vuelto a hablar sobre la situación que está atravesando y que afecta directamente a su canal de YouTube. En estos momentos, esta plataforma es su fuente de ingresos gracias a las suscripciones previo pago, pero su futuro podría estar en peligro.

Julián Contreras, en una imagen de archivo.

Después de ver con sus seguidores un vídeo recopilatorio de algunas de las entrevistas que ha dado en este año, Julián Contreras ha querido sincerarse con ellos: "Hemos hecho muchas cosas aquí, ¿eh? Algunas de las entrevistas, no sé ni como las conseguimos".

Precisamente, uno de estos seguidores le pide que lleve más conversaciones de este tipo al canal. Ha sido en este momento, cuando ha confesado el mal momento que está atravesando y que está afectando al contenido de sus directos. "Claro que sigo insistiendo, pero no es fácil y cada vez llevo peor las negativas. Pero las llevo peor porque sé por qué son y eso me jode más", explica

De hecho, en uno de sus últimos directos explica que ha intentado contactar con Samantha Hudson (24) para hablar con ella de la polémica en la que se vio involucrada con Doritos. Sin embargo, esta entrevista jamás llegó.

"Puede parecer que es una broma, pero os aseguro que cuando escribo la introducción para la persona, es un momento difícil. Es una manera que tengo de agradecer que estén aquí", reconoce sobre aquellas veces que le dicen que sí. Instantes después de esta conversación, uno de los espectadores le propone que vuelva a ver junto a ellos sus apariciones televisivas. La respuesta es tajante: "La mayoría de las cosas son basura y no quiero encontrarme cosas ahí que me revuelvan el estómago, porque yo no tengo más remedio que aguantarme con lo que hagan. No queda otra".

La vida de Julián Contreras está atravesando en los últimos meses muchos cambios significativos. Aunque en estos momentos reside en la provincia de Cuenca, esta no va a ser su ubicación definitiva, tal y como pudo confirmar EL ESPAÑOL. El hermano de Cayetano (47) y Fran Rivera (50) ya está en búsqueda de un nuevo piso en otras zonas de la geografía española. De hecho, lo intentó, sin éxito, en Córdoba.