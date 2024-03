Vicky Martín Berrocal celebra su 51 cumpleaños junto a su nueva ilusión, Enrique Solís, y rodeada de grandes amigos

Este pasado viernes, 15 de marzo de 2024, Vicky Martín Berrocal ha celebrado por todo lo alto su 51 cumpleaños. Desde hace años, la diseñadora elige un sofisticado sitio de Madrid para festejar la vida e invita a sus grandes amistades para pasar una noche inolvidable y soplar las velas con todos ellos.

En esta ocasión, la andaluza se ha decantado por el establecimiento Caripen. Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tanto en lo personal como en lo laboral, la colaboradora de televisión se ha dejado ver radiante y pletórica con uno de sus diseños con semitransparencias y en color negro.

Siempre tan discreta con su vida privada, a su llegada a la fiesta los reporteros le han informado que su flamante amor, Enrique Solís (33), ya estaba en el interior de la fiesta. Por toda respuesta, Vicky se ha limitado, simplemente, a sonreír y a agradecer las felicitaciones de la prensa.

Vicky Martín Berrocal llegando a su propia fiesta de cumpleaños. Europa Press

Eso sí, sin querer confirmar lo que ya es un secreto a voces: su romance con el hijo de Carmen Tello (68). Por su parte, Enrique entraba minutos antes de que lo hiciera su pareja, muy sonriente, demostrando así el momento tan dulce que vive después de esa escapada romántica con ella a Roma la semana pasada.

El empresario ha respondido con un escueto "gracias" y una sonrisa -ante las cámaras de Europa Press- cuando se le ha comentado que no podía faltar a la fiesta de su amor.

Aunque ninguno de los dos haya dado el paso de hablar públicamente sobre este amor, no hay más que verles los rostros de felicidad cuando se les interpela por esta incipiente relación.

Como buena anfitriona, Vicky ha contado con la presencia de muchos rostros conocidos como Rossy de Palma (59), Eugenia Martínez de Irujo (55) y Narcís Rebollo (54), Marta Sánchez (57), Ana Rosa Quintana (68) y Carmen Jedet (31), entre otros. Como no podía ser de otro modo, Martín Berrocal ha estado arropada también por su hermana Rocío y su hija, Alba Díaz (24).

Enrique Solís, este pasado viernes, llegando a la fiesta de cumpleaños de su pareja, Vicky. Europa Press

Hasta ahora, ni el sevillano ni la socialité han dado algún detalle sobre su relación. Pero tampoco la han desmentido. "Me coge muy de sorpresa todo esto, la verdad. Las fotos están ahí, así que no hay nada que decir. Pero que alegría que me cojan por primera vez sin estar trabajando, pasándomelo bien, disfrutando de la vida y sin tener que dar explicaciones a nadie", confesó Vicky Martín Berrocal en TardeAR, cuando se adelantaba la portada de la revista Diez Minutos en la que se confirmaba su historia de amor con Solís.

Fue el pasado 21 de febrero cuando la citada revista publicó un reportaje fotográfico que confirmó que la empresaria y el aristócrata viven una incipiente historia de amor.

En estas instantáneas se les veía muy cómplices, frente a frente, cogidos de la mano y cariñosos. Las imágenes se hicieron en una cita que mantuvieron el 14 de febrero y que se extendió desde las 15:00 hasta las 23:00 horas. Éste, sin embargo, no fue su primer encuentro.

Aunque Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal se conocen desde hace mucho tiempo, "10 años", según él, fue hace unas semanas cuando su relación de amistad comenzó a transformarse en affaire.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, tras un viaje a París junto a su hermana, Rocío, y varias personas de su compañía, Vicky Martín Berrocal hizo una breve parada en Barcelona, donde se reencontró con Enrique Solís. El motivo de su estancia en la Ciudad Condal fue el cumpleaños de su amigo en común, el diseñador y arquitecto Lázaro Rosa-Violan.

Entonces, entre otros planes, acudieron juntos al Bar Mut. En aquel encuentro, según informaron a este periódico, el empresario compartió una foto de la socialité, tomada por el mismo, en sus stories de Instagram. Sin embargo, a esta instantánea sólo tuvieron acceso sus mejores amigos y por ello nada hacía presagiar que entre ambos comenzaba una historia de amor.

Vicky Martín Berrocal celebra su 51 cumpleaños rodeada de grandes rostros conocidos JALEOS

Previo a esta reunión mantuvieron otras citas secretas Madrid. Según conoce este periódico, aquellos encuentros tuvieron lugar a finales de 2023 en casa de amigos y en el restaurante Charrúa.