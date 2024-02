Muere Aurelio, el padre del futbolista Joaquín Sánchez, a los 78 años

Triste pérdida en el seno de la familia del futbolista Joaquín Sánchez (42 años). Este miércoles, 7 de febrero de 2024, ha fallecido el padre del exjugador del Real Betis, Aurelio Sánchez, a los 78 años, tras permanecer ingresado, en estado grave, en un hospital de El Puerto de Santa María, en Cádiz.

Aurelio había experimentado un empeoramiento en su estado de salud en los últimos días. Su fallecimiento lo ha anunciado el Real Betis Balompié, el club más importante en la trayectoria deportiva de su popular hijo, a través de la red social X, antes Twitter.

"El Real Betis Balompié muestra su más profundo pesar por el fallecimiento de Don Aurelio Sánchez, padre de nuestra leyenda Joaquín Sánchez. Descanse en paz", reza la suerte de comunicado emitido este miércoles, día 7.

Conviene puntualizar que Joaquín había cambiado estos últimos días su agenda laboral para permanecer al lado de su padre, el hombre clave en su vida. La carrera deportiva del exfutbolista estaba muy ligada a Aurelio, quien le apoyó mientras se formaba en las categorías inferiores.

Aurelio Sánchez, de hecho, ejerció de primer representante de su hijo. Fue en el año 2000 cuando Joaquín debutó con el primer equipo bético. En ese momento, su progenitor le acompañó, día y noche. Fue su guía y su mayor consejero.

"Antes de tener un sueño mío, tenía otro que era hacer feliz a mi padre. Nosotros somos ocho hermanos, cuatro varones. De los cuatro, tres hemos intentado ser futbolistas. Uno de ellos estuvo ahí, ahí, pero al final el que triunfé, afortunadamente para mí, fui yo, que soy el pequeño. Yo siempre tuve ese sueño y esa obsesión de que mi padre viera a un niño suyo jugar al fútbol", aseguró, hace un tiempo, Joaquín en su espacio, Joaquín el novato.

En la emisión de aquel programa de Antena 3, Joaquín no pudo evitar las lágrimas al hablar de lo que significó para él que su padre Aurelio le viera triunfar. "Es muy bonito todo lo que he vivido, pero una de las cosas que más feliz me hace es haber visto a mi padre contento de haber conseguido que uno de sus hijos cumpliera su sueño. Eso a él no se le va a olvidar", manifestó al ver una fotografía de ambos juntos.

Aurelio Sánchez en una imagen que su hijo Joaquín compartió en su Instagram.

Las últimas dos veces que Aurelio Sánchez apareció públicamente junto a su célebre hijo fue en el acto de despedida del fútbol que el Betis le preparó a Joaquín en abril de 2023 y, en junio del pasado año, en el partido homenaje del Benito Villamarín.

Precisamente, en aquella despedida oficial del campo de juego, Aurelio se emocionó al hablar de su hijo. "Cuántos ratos buenos me ha hecho pasar... Es una persona muy noble, muy bueno por todos los costados. Y además, buen futbolista", empezaba diciendo el padre del sevillano, mientras que el aludido apenas si pudo contener las lágrimas.

Recordando cómo llegó su adorado hijo al primer equipo, Aurelio hizo un inciso en una cualidad de Joaquín que para él fue más importante que el propio fútbol y su destreza en el césped: "Joaquín tiene un corazón muy grande y es muy buena persona, pero es un cachondo mental, como yo le digo".

"Una de las cosas que más orgulloso me siento es haber podido cumplir el sueño de mi padre, que el haya podido disfrutar de mí, ya que mi tío no pudo hacerlo y haber vivido esta experiencia tan bonito al lado mía", fueron las palabras con las que Joaquín cerró la despedida arropado junto a su padre y su hermano.

"Nunca nos ha faltado de nada. Mi padre se ha buscado la vida siempre, recuerdo tener unos reyes maravillosos. Mi infancia ha sido maravillosa", aseguró, Joaquín, orgulloso, hace unos años.

En diciembre de 2023, Joaquín compartió una fotografía agarrándole la mano a su padre, que preocupó a sus seguidores. "La vida, agárrate fuerte", fueron las palabras del exfutbolista.

