Qué fue de Rafa Mora, el colaborador de 'Sálvame' que no ha vuelto a pisar un plató desde el final del programa

Durante años, Rafa Mora (42 años) fue uno de los rostros más populares de televisión gracias a su participación en diversos programas de Telecinco. Desde que tenía 26 años, poco a poco se fue haciendo un hueco como colaborador de diferentes espacios de la pequeña pantalla. Así fue hasta mediados de 2023. Tras la cancelación de Sálvame, el valenciano no ha vuelto a pisar un plató. No obstante, sí se le vio en un acto público el pasado diciembre, cuando posó en el photocall del estreno de la película Mufasa.

Su salto a la fama llegó en 2009, cuando se convirtió en uno de los pretendientes de Mujeres y Hombres y Viceversa. Su paso por este formato no dejó indiferente a nadie. Su intención siempre fue conquistar a su tronista favorita, Tamara Gorro (38). Y lo consiguió. Salieron juntos del programa, aunque su relación no duró mucho tiempo, y él regresó después para ser el nuevo tronista.

Gracias a su participación, los datos de audiencia del espacio mejoraron hasta cotas récord. Rafa Mora se convirtió en un referente de la televisión y muchos siguieron su ejemplo, dentro y fuera de los platós.

Rafa Mora durante su paso por 'Mujeres, hombres y viceversa'.

El tronista, que contaba con tantos seguidores como detractores, consiguió hacerse un hueco en la cadena. Participó en Supervivientes 2010 y continuó vinculado al programa que le vio nacer como tertuliano y comentarista. A pesar de ser uno de los rostros más habituales, poco a poco fue perdiendo protagonismo hasta casi desaparecer de los platós de televisión.

Finalmente, en 2016, se convirtió en uno de los fijos de Sálvame, donde estuvo trabajando hasta su cancelación. Durante todo este tiempo, el corazón del valenciano estuvo ocupado por diferentes mujeres. Sin embargo, fue ese mismo año cuando conoció a Macarena Millán, quien le ha cambiado la vida y con la que sigue ocho años después. Eso sí, ha sido una relación de altibajos.

Tras la participación de la joven en La casa fuerte, en el año 2020, se destapó una posible infidelidad. El colaborador decidió romper su compromiso con Macarena, pero el amor pudo más y se dieron una segunda oportunidad.

Tanto le gustaba la televisión, que Rafa Mora hasta llegó a matricularse en el Grado de Periodismo para desempeñar a la perfección su papel como colaborador. Su sueño siempre fue convertirse en presentador y contar con su propio espacio. "El año que viene empezamos Periodismo y en cuatro añitos seré periodista", anunció en 2020.

No obstante, sus intenciones fueron diluyéndose con el tiempo. "Me costó. No sólo es aprobar, sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso. Los hacia sin despeinarme, aprobé y estudiaba dos horas el día antes", explicó en Sálvame tras abandonar la carrera. "Me di cuenta de que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije: '¿Qué hago con 39 años aquí agobiado?".

Poco antes de que terminase la emisión del citado formato televisivo, aseguró que no le iban a faltar proyectos: "Trabajo en la discoteca La Reserva y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza". También sabe aprovechar el éxito de redes sociales, donde acumula alrededor de 590.000 seguidores. Es ahí donde comparte algunas de sus publicaciones entrenando y ejercitándose. Su rutina fitness, prácticamente, copa el feed de su Instagram.

Antes de comenzar su andadura como colaborador, Rafa Mora trabajó como guarda portuario y después, pasó al mundo de la noche como relaciones públicas. Una vez se alejó de los platós de televisión, se preparó para opositar a Policía Local por varios municipios de la capital.

Finalmente, fue el pasado octubre cuando se supo que había aprobado las oposiciones a Policía Local de la localidad de Pozuelo de Alarcón en Madrid.

Al margen de ello, Rafa Mora sigue recibiendo dinero de las inversiones inmobiliarias que ha realizado y sobre las que también se hace eco en su perfil de Instagram. Ha comprado varios inmuebles, que ahora tiene en alquiler y que le reportan beneficios mensuales. "Llevo más de 10 años tirando de alquileres, tengo dos casas que compré sin hipoteca en Benicàssim y Castellón. Fue mi inversión", aseguró en una entrevista, a la vez que defendió que se podía pasar "30 años sin trabajar".

En cuanto a su vida personal, Rafa Mora continúa con su historia sentimental con Macarena Millán. En ocasiones, también se ha hablado de su posible paso por el altar, ya que es una cita que llevan retrasando desde hace años. Ambos comparten su pasión por el deporte, el ejercicio, la nutrición y la vida saludable.