El hijo de Arévalo desvela que su hermana Nuria, quien tiene síndrome de Williams, "va a ir a un centro de día"

Paco y Nuria Rodríguez, los dos hijos del recordado cómico Paco Arévalo, siguen luchando con el duelo tras el fallecimiento de su padre y guía familiar. Hace unos días, EL ESPAÑOL se puso en contacto con Ana, la nieta del humorista valenciano, quien desveló el motivo por el que aún no se le ha celebrado ningún homenaje ni misa: "Ahora mismo estamos la familia con trámites de papeleo, así que es muy pronto. Cuando se termine todo se le hará".

En medio de este complicado trance, Paco Rodríguez hijo ha concedido una entrevista para la revista Pronto, en la que ha desvelado varios aspectos de su nueva vida, desde el plano familiar hasta el laboral. "Ahora voy a empezar a trabajar en una empresa relacionada con la seguridad. Y mi hermana, Nuria, va a ir a un centro de día y seguimos viviendo juntos", ha desvelado.

Tras esta novedosa información sobre el futuro de Nuria, este medio se ha puesto en contacto con Ana, la nieta de Arévalo, quien sostiene: "Lo del centro de día es algo que está en trámite. Es una cosa que mi abuelo estaba gestionando en su día y ahora le toca a mi padre porque, lógicamente, él tiene que trabajar y no tiene todo el tiempo del mundo para estar con Nuria".

Paco Arévalo junto a su hija, Nuria, en una imagen de las redes sociales del cómico.

Conviene recordar en este punto que Nuria está aquejada de síndrome de Williams, un trastorno multisistémico del neurodesarrollo. Tras el deceso de su padre, es Paco hijo quien se ha convertido en el tutor legal de su hermana. Será él quien esté a su cuidado. En lo que respecta a la delicada situación económica que ha atravesado, Paco hijo apunta al semanario: "De momento, no nos falta dinero para vivir".

En otro orden de cosas, este pasado viernes, 26 de enero, Paco Rodríguez y Malena Gracia, hijo y última pareja del valenciano respectivamente, se han enfrentado en el plató de televisión del programa ¡De viernes! Un tenso cara a cara en el que ambos se han lanzado reproches.

La enemistad se vio recrudecida cuando Malena, el día del velatorio, arguyó que había sido expulsada de la sala del tanatorio por Paco hijo. Un extremo que este viernes el único hijo varón de Arévalo ha desmentido de pleno. Paco hijo ha asegurado que "ni nos cruzamos la mirada", y que, en cambio, fueron su prima y su tía quienes echaron en cara a Malena Gracia haber acudido a Valencia.

"Con esta mujer no tengo nada de qué hablar, no quiero nada con ella", ha sentenciado Paco en el citado plató, cruzándose de brazos. Eso sí, Paco ha aprovechado este encuentro para manifestarse dolido con Malena ante unas declaraciones que ésta vertió el día 1 de enero contra Arévalo, acusándolo de machista.

"Yo no sabía que su padre iba a fallecer días después, pero los dos dijimos cosas. Las parejas rompen, se pelean...", se ha defendido Gracia.

Y ha añadido la intérprete de Loca: "Dijimos cosas de las que nos arrepentimos tanto él como yo. De hecho, cuando nos encontramos en la fiesta de El Turronero estábamos bien. La gente se enfada, es normal. Ahora que me llame mentirosa me ha dolido porque a mí nadie me llamó diciendo que no fuera al tanatorio. Yo no sé porque ha querido hacer una campaña de acoso y derribo...".

Paco Rodríguez hijo, sentado en el plató de '¡De viernes!', este pasado 26 de enero. Mediaset

Paco, por su parte, ha deslizado en Mediaset España que cuando se enteró de que su padre estaba ilusionado con Malena no le hizo ninguna gracia: "No me gustó porque sabía que le iba a hacer daño, y a las pruebas me remito. (...) Como hijo, no quiero ver a mi padre mal y con una persona que le hizo sufrir, no quiero tenerla en mi vida".

Eso sí, el momento más incómodo y bélico de la noche se ha producido cuando ha salido a relucir el nombre de Nuria, la hija de Paco Arévalo. Malena aseguró, hace unos días, que la quería como a una hija y que le llegó a ofrecer al humorista la posibilidad de quedarse con ella cuando él faltase.

Esto ha enfurecido sobremanera a Francisco hijo: "Deja de hablar de mi hermana. Luego tengo que aguantar que diga que le dijo a mi padre que se encargaría de ella si él faltara. Di la verdad, él dijo que para eso estaba su hermano, que me encargaría yo, por eso soy su tutor legal".

