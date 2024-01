Georgina, 30 años en 30 frases: "A mis hijos les pongo vídeos de niños sin comida" o "El jet me facilita la vida"

Hace mucho tiempo que Georgina Rodríguez dejó de ser la novia de para convertirse en una marca propia y un fenómeno mundial, aunque ella no lo considere así. Este sábado, 27 de enero, la modelo cumple 30 años y deja atrás la década más trascendental de su vida. En la que alcanzó casi todo. Al menos, mucho más que cualquier joven de su edad. En los 20 conoció a Cristiano Ronaldo (38), fue madre y se volvió un icono que pasó de vender bolsos de lujo a tener su propia colección.

Georgina Rodríguez, que se dio a conocer públicamente tras comenzar su relación con el astro portugués, ha conseguido suculentos contratos, cifras incalculables e invitaciones a las galas más prestigiosas del mundo. Desde hace unos años, la influencer es una de las figuras más esperadas en las alfombras rojas de Cannes o Venecia.

Ser un icono también la catapultó a Netflix, donde lleva dos temporadas de Soy Georgina, un docureality en el que muestra quién es, cómo es su día a día, su vida familiar y su pasión por la moda y el lujo. Allí, la modelo se ha mostrado natural, en su esencia más pura, dejando un sinfín de frases memorables que EL ESPAÑOL recopila a propósito de su 30 cumpleaños. Su recordada entrevista en El Hormiguero y alguna aparición puntual ante la prensa, también le ha permitido mostrarse tal y como es.

[Georgina Rodríguez gasta sin control porque factura como una 'celebrity': "Está al nivel de Angelina Jolie"]

Georgina Rodríguez, en el Festival de Cine de Cannes 2023. Gtres

Quién es y su día a día

1. "No me olvido de dónde vengo e intento ayudar a todos siempre que puedo".

2. "Soy muy religiosa. Para mí, estar en la iglesia es como estar en mi casa. Me siento muy arropada por Dios, por la Virgen y por los ángeles. La fe me ha ayudado muchísimo".

3. "Soy una mujer ahorradora, que valora cada céntimo que gana. Y soy como una hormiguita: poquito a poco voy llegando a mis objetivos anuales".

4. "Me considero ciudadana del mundo. Pero sobre todo en España, Portugal y Argentina".

5. "No me preocupa nada mi peso. Me preocupa sentirme bien conmigo misma".

6. "Lo más agotador de mi trabajo es la planificación. Mil llamadas, mil emails… Hay más desgaste emocional y psicológico que una simple foto".

7. "Me encuentro corazones por todos lados. Me estoy comiendo un trozo de pan y se me hace un corazón, me estoy comiendo un trozo de chorizo y se me hace un corazón, con el café y veo un corazón…".

8. "Un buen ibérico para mí significa alegría. No podría vivir sin los ibéricos".

9. "Quiero hacerme 'polacos' y 'checo, checo, checo, checo'".

10. "La gente tiene mucho pudor a la hora de hablar de pedos, de caca... Hay que normalizar este tipo de situaciones".

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, en una imagen de archivo. Gtres

La familia

11. "Me encantan mis hijos todo el día, pero no los de los demás".

12. "Cuando mis hijos se dejan comida en el plato, les pongo vídeos de niños que no tienen nada para que valoren lo que tienen".

13. "Me siento una supermami, una supermujer".

14. "Nosotros, como cualquier familia, desayunamos juntos. Cris se va a entrenar y yo preparo lo que tenga que preparar: si me tengo que ocupar de una casa, de las vacaciones, un viaje, futuro proyecto profesional, mis hijos…".

15. "Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia".

16. "Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo".

17. "Cristiano no es muy materialista. Le he regalado tres coches y ya no le regalo más, no es original".

18. "La primera vez que fui a casa de Cristiano intenté ir a la cocina a por un vaso de agua y no sabía por dónde meterme. Tardé media hora en volver al salón porque no sabía cómo volver. Después de medio año viviendo aquí ya ubiqué todos los salones y todo bien".

19. "El primer Hermès que tuve, Cris me lo regaló para Navidad. Aluciné más que por el bolso en sí, que obvio, por lo difícil que es conseguir un Hermès".

20. "El jet me facilita mucho la vida. Si tuviera que estar tres horas en un aeropuerto con Cristiano me volvería loca, preferiría no viajar".

Georgina Rodríguez, en el Festival de Cine de Venecia 2021. Gtres

La moda y el lujo

21. "He pasado de vender lujo a lucirlo en las alfombras"

22. "Antes vendía bolsos y ahora los regalo".

23. "No me considero un fenómeno, pero sí una mujer afortunada porque sé lo que es no tener nada y lo que es tener todo".

24. "Me encanta Hermès, Gucci, Prada, que es superfemenino. Me encanta Louis Vuitton, me encanta el Grupo Inditex, me encanta Decathlon, me encanta Mayoral, me encantan todas las marcas".

25. "Me gusta mezclar un chándal de cinco euros con mi bolsazo o mis súper sneakers. Me encantan las joyas con un chándal, que hay que gente que ni lo entiende ni lo entenderá. Pero ya lo harán".

26. "Creo que sí soy un referente para la moda"

27. "Aún recuerdo el primer Rolex que tuve. Lo mantengo como un diamante en bruto".

28. "Ahora puedo viajar a los mejores sitios del mundo sin preocuparme de poder pagarlo o de pagarlo a plazos, pero sigo disfrutando tanto como antes".

29. "Nunca he hecho caca en un avión. Y odio cuando viajo en avión comercial entrar en un baño calentito con olor a pastel recién echado. Me corta hasta el pis"

30. "Yo comparto bolsos y joyas, pero no me hagáis compartir el chorizo".

Sigue los temas que te interesan