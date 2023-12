Charo Reina: "La depresión que sufrí desembocó en una agorafobia que no me dejaba estar con nadie"

Torrent, Valencia, reunió a muchos rostros conocidos del panorama televisivo en la séptima edición de los Premios Nacionales Aquí TV. La gala, a la que asistió EL ESPAÑOL, tuvo lugar el pasado viernes, 15 de diciembre, y rindió homenaje a María Teresa Campos, quien perdió la vida el pasado 5 de septiembre. En los galardones se ofreció un tributo a la figura de la comunicadora, con la participación Supersingles, la emblemática Edith Salazar o la artista drag Liz Dust. Charo Reina (63 años), por su parte, que entregó premio como madrina de estos prestigiosos galardones, quiso también dedicar a Campos los versos de una de sus coplas preferidas

"Para ti, María Teresa. Esta pequeñita, muy pequeñita pincelada de tu canción favorita", expresó Charo previo a entonar un extracto de la copla de su tía Juana Reina, Como Dos Barquitos (1950): Somos como dos barquitos que se cruzan por la mar, y adiós con el pañolito nos decimos al pasar... ¡Adiós, barquita velera, galeón de mi querer, tu bandera y mi bandera ya no han de volverse a ver!

Previo a la gala, organizada magistralmente un año más por el empresario Pere Valenciano, Charo Reina hablaba con este periódico sobre su vuelta al trabajo después de casi dos años "sin poder hacer nada por la depresión". La cantante también se sincera sobre un duro momento que atraviesa previo a la Navidad y confiesa que tiene ganas de volver a enamorarse.

Charo Reina, cada año más guapa. ¿Cómo está haciendo esto?

Me dicen, '¡oye, cómo te has quedado!'. Pero mi hambre me ha costado.

Aunque estar más delgada no se debería asociar con estar más guapa, ¿verdad?

No. En mi caso ha sido un tema de salud porque tenía mucha hipertensión y el médico me recomendó que tenía que perder peso después de haber pasado una serie de problemas psicológicos. Bueno, de salud mental. Entonces me puse las pilas y ya llevo 43 kilos perdidos. Me siento mucho más ágil, mucho mejor. La tensión se ha controlado, el colesterol no existe... Pero ha sido básicamente un problema de salud que tenía y lo he querido solventar.

Han cambiado las cosas. Hace unos años hablar de la salud mental era algo tabú. Si nos duele la rodilla vamos al traumatólogo, pero si nos duele el alma, ¿por qué no vamos al psicólogo?

Eso siempre he dicho yo. Antiguamente los problemas de salud mental se relacionaban con que se estaba loco. Ir a un psiquiatra era de locos. No, es un médico más que te cura el alma. Y yo, por supuesto, he pasado por él. De vez en cuando todavía tengo mis terapias porque esto es algo que hay que solventar a largo plazo. Gracias a Dios ya he vuelto a trabajar después de casi dos años sin poder hacer nada por la depresión, la ansiedad y porque eso desembocó en una agorafobia que no me dejaba estar con nadie. Estaba encerrada en casa. Pero gracias a Dios todo eso se ha superado. Estoy fantástica, estoy muy bien, con muchas ganas de sonreír cada mañana cuando me levanto y con muchas ganas de vivir y transmitir alegría.

Es una veterana en los Premios Aquí TV. La vemos prácticamente todos los años.

Soy la madrina de los Premios Aquí TV desde el primer año. Ya van siete y estoy encantada. Son unos premios, además, muy, muy, de familia, muy de gente que nos queremos todos mucho en la gran familia de la televisión. Yo siempre digo que esta es la gran fiesta de la televisión en España y reunirnos con productores, con actores, con presentadores... Hacer un día de común concordia es maravilloso.

Charo Reina y María Teresa Campos, a quien rindió homenaje en los Premios Aquí TV. Instagram

Usted ha hecho muchísima televisión. ¿Cómo la ve últimamente?

La verdad es que la veo poco. Una de las cosas que me aconsejó mi psicólogo, mi psiquiatra, es que evitara gritos y tensiones y no viese nada que me provocara ansiedad. Y la verdad es que cuando ves disputas... Ahora creo que está más tranquila, gracias a Dios las cosas se llevan un poquito más. Pero de todas maneras procuro evitar los líos, los conflictos… Y me va muy bien, estoy muy feliz.

¿Se ha llevado un amigo de la tele?

Sí, tengo muchísimos amigos de la tele. Muchos y muy buenos. Aquí están un montón de ellos. Hay muchos nombres. Desde Lydia Lozano a Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez o Jorge Moreno, Iván Reboso. Gente a la que quiero con locura.

¿Qué planes tiene para Navidad?

La voy a pasar con mis hijos... [dice con la voz entrecortada].

Se emociona, Charo. ¿Le pasa algo?

No van a ser las Navidades que yo hubiese deseado para este año. Pero bueno, voy a estar con mis hijos, con mi nuera y en familia. Estoy fantástica. Lo que pasa es que desgraciadamente... Una noticia de las últimas horas... Pues sé que estas navidades me va a faltar alguien muy importante en mi familia y en mi vida. Y bueno, viniendo para acá precisamente…

Cuánto lo siento.

Pero, bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre soy como un dilema en el optimismo. Sé que ella va a estar tranquila, va a estar feliz y va a estar bien. Pues vamos a disfrutar de los que están, con el recuerdo de los que se han ido y de los que se van a ir.

Cada año nos volvemos más nostálgicos con la Navidad, cuando somos conscientes de que en esas sillas cada vez faltan más personas.

Pero hay que disfrutar de los que están, con el recuerdo de los que se han ido, de los que se van a ir, de los venideros que van a faltar, pero sabiendo que tenemos que disfrutar de los que están, porque si no... La muerte es parte de la vida y así hay que aceptarla.

Charo Reina, en un acto público en Madrid, en marzo de 2023. Gtres

¿Un deseo para 2024? Uno personal y uno profesional.

Pues uno profesional, que en la película que acabo de terminar, en la que tengo puesta muchas ilusiones y expectativas, sea un éxito, que sé que lo va a ser porque es una película maravillosa, una coproducción hispano argentina con Paco Vega, con Adrián Suar, con Eva Santa Olaya y con muchos actores maravillosos. Que sea un éxito y que siga rodando. Voy a terminar el año rodando un corto, el día 28. Y que empiece el año trabajando. Voy a hacer otra película en mayo. ¡Dios mío!, que me quede como estoy.

¿Eso en lo personal? ¿Que se quede como está?

Bueno, en lo personal mejor me apetece tener un amor.

¿Está enamorada?

Estoy ahora mismo ilusionada. Pero ya Dios dirá lo que va a pasar. El amor no se busca, el amor se encuentra. Y cuando encuentras algo que te ilusiona sin saber lo que va a pasar mañana… Por eso hay que vivir el hoy.

Ahora me emociono yo. Muchísimas gracias, Charo.

