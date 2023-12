Descubrimos cuándo será la próxima cita ante el juez de Pepe Navarro: todos los detalles y de lo que se le acusa

Pepe Navarro (72 años) ya tiene fecha para sentarse de nuevo ante un juez. En este caso, el emblemático conductor de espacios como Esta noche cruzamos el Mississippi prestará declaración, de acuerdo a la información que maneja EL ESPAÑOL, el próximo 13 de diciembre por videoconferencia en los Juzgados de Alcobendas, en Madrid.

Este nuevo litigio judicial de Navarro no obedece a su sempiterna batalla legal con Ivonne Reyes (56): tiene que ver con la querella que interpuso en su contra Vanessa Martín, una de sus exparejas. La última contienda entre ambas partes -riña que comenzó en 2002- encuentra su razón de ser en el 17 de abril de 2022.

Ese día, Pepe Navarro intervino en directo en el extinto programa Viva la vida, en Telecinco, para responder a las acusaciones que la invitada, Ivonne Reyes, estaba vertiendo en el plató de televisión. En su defensa, Navarro, entre otras manifestaciones, aseguró, furibundo: "Estoy harto de las mentiras de estas farsantes que se llaman Ivonne Reyes y Vanessa Martín. (...)".

Pepe Navarro en un estreno audiovisual, el pasado mes de marzo, en Madrid. Gtres

Y añadió, en su desahogo: "Son dos personas indignas y repugnantes. No sé cómo es posible que tengan el morro y la cara de salir a contar todo lo que cuentan, cuando todos sabemos lo que es verdad". Estas acaloradas y encendidas palabras de Pepe bastaron para que Vanessa decidiera interponer una querella contra él, por injurias y calumnias.

Martín puso el caso en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrent, en Valencia, donde reside. Estaba a la espera de que se celebrase el juicio correspondiente, y ese momento, según puede conocer EL ESPAÑOL, ha llegado. Ambas partes van a declarar ante el juez; querellado y querellante. Por un lado, Vanessa Martín ha prestado declaración este pasado jueves, 30 de noviembre.

Tal como se hace constar, Martín se ha personado en los juzgados valencianos a las 11:45 horas de la mañana. Por su parte, Pepe Navarro hará lo propio días más tarde, el 13 de diciembre, por videoconferencia, desde los juzgados de Viogén -sistema que aglutina diferentes competencias en materia de violencia de género-, en Alcobendas (Madrid), localidad en la que reside junto a su familia.

Martín fue su pareja desde finales de la década de los noventa durante tres años. Una relación que terminó en los juzgados por una denuncia contra el presentador por agresión y lesiones.

En 2002, la Justicia le dio la razón a ella y Navarro tuvo que hacer frente a una condena por "golpear en reiteradas ocasiones a Vanessa, provocándole contusiones múltiples en la columna cervical, el hombro izquierdo, el codo derecho, la cara y otras partes del cuerpo".

En abril de 2022, Vanessa Martín relató en Mediaset España cómo fue su relación con el presentador. Los inicios del romance se escribieron en buenos términos, de acuerdo al prisma de Vanessa, e incluso ella se enamoró "locamente de él", en sus propias palabras.

Según detalló en el programa de Telecinco, se quedó embarazada y decidió contárselo, pero él le propuso una "solución sencilla": el aborto. Finalmente, y por problemas médicos, perdió el bebé que esperaba la pareja. Todo ello, mientras él también esperaba un hijo con la empresaria Eva Zaldívar.

En aquella interviú, Martín arrojó detalles de por qué denunció al emblemático presentador de la tercera edición de Gran Hermano: "Me dio una paliza. Me coge del cuello para detenerme, casi me ahoga, me da patadas, puñetazos, me deja la cara rota, y cuando ve que no puedo respirar, para".

Navarro recurrió hasta en tres ocasiones la condena, pero la Justicia se mostró del lado de Martín. En 2002 llegó la sentencia. Condenó a Pepe a pagar una indemnización de 4.434 euros por "malos tratos e injurias", ya que, según recoge la demanda, Pepe Navarro "agredió a Martín en dos ocasiones, causándole múltiples lesiones tanto a la cara como a varias partes del cuerpo".

Pepe, de nuevo soltero

Hace algo más de un año, EL ESPAÑOL se hizo eco de que Pepe Navarro había recuperado de nuevo la ilusión. La mujer que había ocupado su corazón se llama Beatriz, es empresaria y tiene dos hijos de una relación anterior. Según la información que manejó este medio entonces, Pepe y Beatriz vivían juntos y ella estaba muy integrada en la familia.

Su entorno la conocía y apreciaba. No obstante, el pasado mes de julio, la realidad cambió: Pepe y Beatriz rompían su relación amorosa. Ambos decidieron separar sus vidas. Se trató de una conversación de mutuo acuerdo y ambos habrían quedado en buenos términos.

Pepe Navarro y su pareja, Beatriz, en una fotografía reciente con unos amigos. RRSS

Lo cierto es que la relación de Beatriz y la familia de Pepe siempre fue estupenda. Al menos, así lo pudo comprobar este periódico hace algo más de un año. En las redes sociales de Beatriz se pudo ver cómo ésta interactuaba con frecuencia tanto con Eva Zaldívar, como con algunos hijos de Pepe Navarro, como Layla Navarro.

"Beatriz es una mujer muy discreta y comprende que no te pueda contar nada. Están muy felices y todo en orden", informaron a EL ESPAÑOL en 2022. Durante el tiempo que duró la historia de amor, son muchas las personas que sostienen que Beatriz aportó gran estabilidad y serenidad a la vida de Pepe Navarro. Hoy, ambos han emprendido vidas por separado.

Pepe y los tribunales

Pepe Navarro, a las puertas de los juzgados de Madrid, en noviembre de 2020. Gtres

En los últimos años, la vida del emblemático comunicador Pepe Navarro se escribe, mediáticamente hablando, lejos de los proyectos laborales en la pequeña pantalla y los programas de televisión que un día presentó con gran éxito. Su celebérrimo nombre, en cambio, ha sido pasto de interés en los medios de comunicación por los contenciosos judiciales que libra con la venezolana Ivonne Reyes.

Ambos se encuentran en liza no sólo por la paternidad y la manutención de su hijo legal en común, Alejandro Reyes (23), sino también por las demandas que Ivonne, de un tiempo a esta parte, ha interpuesto contra él.

En la actualidad, la mayor prioridad del presentador pasa por el bienestar de sus hijos. "De otras cosas él no habla. Ha hablado, y más de la cuenta, pero al final el único lugar que merece la pena es el juzgado. Las cosas serias no se debaten en televisión", sostuvo un amigo suyo en este periódico.

Se explica que en Madrid apenas hace vida social; sólo acude a eventos muy concretos y que tengan que ver con buenos amigos, como Isabel Gemio (62).

