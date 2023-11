De la compra del chalé al nacimiento de sus 3 hijos: los acontecimientos personales de Irene Montero en política

Irene Montero (35 años) se ha despedido de su cargo como ministra de Igualdad. Tras la reelección de Pedro Sánchez (51) como presidente del Gobierno y el veto de Yolanda Díaz (52), la política dice adiós a siete años en el foco mediático en los que ha vivido numerosos acontecimientos personales que han marcado su trayectoria y su vida.

Desde el momento en el que ella y su pareja, el expolítico Pablo Iglesias (45) pusieron un pie en el Congreso de los Diputados, su vida privada comenzó a copar titulares y noticias de los medios españoles.

Este pasado jueves, 16 de noviembre, Irene Montero y Ione Belarra (36) se despedían de su escaño en el Congreso. Era la hasta ahora ministra de Igualdad quien publicaba el primer mensaje en sus redes sociales: "Gracias, de corazón, a quienes hoy decís #GraciasIreneGraciasIone. Juntas y sin ponernos de perfil, sabemos que transformar este país merece la pena. Lo hemos dado todo, y a pesar de las feroces resistencias... lo mejor está por venir".

[Irene Montero, ante su final como ministra: de no aplaudir a Sánchez a reírse con la pulla de Feijóo]

Gracias de corazón a quienes hoy decís #GraciasIreneGraciasIone. Juntas y sin ponernos de perfil, sabemos que transformar este país merece la pena. Lo hemos dado todo, y a pesar de las feroces resistencias… lo mejor está por venir 💜💪🏼

Te quiero, @ionebelarra pic.twitter.com/mz1QZr4N2v — Irene Montero (@IreneMontero) November 16, 2023

Minutos más tarde, respondía Pablo Iglesias por la misma vía: "Me he equivocado con muchas personas. Con vosotras no. Gracias por vuestro ejemplo, por vuestro valor y por vuestra generosidad. Lo mejor está por llegar". Durante todos los años en los que ha estado en política, su pareja ha sido un apoyo fundamental y justos han superado algunos de los acontecimientos más complicados de la vida de Montero.

1. La polémica compra del chalé

Irene Montero y Pablo Iglesias comenzaron su relación en 2015 y tres años después anunciaron que esperaban mellizos. 2018 se iba a convertir en un año de cambios para ellos y lo fue, aunque no de la manera que esperaban. Antes de la llegada de los pequeños, decidieron mudarse a una nueva casa más grande, algo que trajo consigo mucha polémica.

La pareja adquirió un chalé por 660.000 euros en Galapagar, en el norte de Madrid. Con esta decisión, daban un paso más en su relación a la vez que se enfrentaban a las críticas. Todo por una entrevista que Pablo Iglesias dio en 2015 en la que cuestionó a aquellos políticos que elegían casas de lujo para residir en lugar de hacerlo en barrios obreros.

Irene Montero y Pablo Iglesias. GTRES

El chalé cuenta con una piscina de lujo, exterior de piedra, amplios jardines con un huerto incluido y una parcela de más de 2.000 metros cuadrados. Un año después de su adquisición, los políticos realizaron reformas para adecuarla a su gusto.

Para defenderse del aluvión de comentarios, emitieron un comunicado en el que anunciaban que iban a pagar más de 800 euros al mes cada uno de hipoteca: "Sabemos que muchas familias españolas, incluso con dos sueldos, no pueden permitirse una hipoteca así, y por eso entendemos que es tan importante defender salarios dignos para todos y todas".

Días más tardes del estallido de la polémica, ambos pusieron su cargo a disposición de los militantes de Podemos. Finalmente, el 68,42% votaron a favor de su continuidad, frente al 31,58% que pidieron su dimisión. En total, votaron más de 190.000 personas.

2. La muerte de su padre

2018 no fue un año fácil para Irene Montero. Un mes después de enfrentarse a la polémica de su nueva vivienda, tuvo que afrontar otro revés: la muerte de su padre, Clemente, tras una larga lucha contra una enfermedad. El mismo día en el que falleció, Irene Montero continuaba con su agenda profesional ajena a la pérdida de su progenitor.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL entonces, el funeral de Clemente se produjo un día después de su muerte en el cementerio de La Almudena. Irene Montero acudió de luto riguroso y acompañada de su pareja. Unas imágenes en las que se veía a la política destrozada, con el semblante muy serio y con ojos llorosos. Tardó unos días en reaparecer tanto públicamente como por redes sociales, donde le dedicó un emotivo mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Montero (@i_montero_)

Irene Montero ha estado siempre muy unida a sus padres al ser hija única. Tras el fallecimiento de Clemente, es su madre, Adoración Gil, la que ha estado junto a ella como un apoyo fundamental.

3. Nacimiento de sus hijos

Sin tiempo para asimilar esta perdida, Irene Montero y Pablo Iglesias se enfrentaron a otro golpe: sus mellizos, Leo y Manuel, nacían de manera prematura a las 27 semanas de gestación. Tras esta llegada, los pequeños tuvieron que permanecer tres meses ingresados en el Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón, atendidos las 24 horas del día en la sección neonatal.

Irene Montero con su hija Aitana. GTRES

Fue entonces cuando ambos se quitaron la capa de político para ponerse la de padres que se estaban enfrentando en el ámbito privado a un duro momento. Una lucha que duró casi 100 días, hasta que por fin les dieron el alta hospitalaria aunque no médica. 13 meses después, en agosto de 2019, la pareja daría la bienvenida a su tercera hija, Aitana.

Desde entonces, tanto Irene Montero como Pablo Iglesias se han volcado en la educación de sus hijos, a pesar de su apretada agenda. Tanto que la política incluso ha llevado a Aitana al Congreso de los Diputados en sus jornadas laborales. Aunque la pareja comparte imágenes de sus hijos en redes sociales, prefieren no mostrar el rostro de los pequeños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Montero (@i_montero_)

4. Pablo Iglesias abandona la política

Tras el fracaso de Pablo Iglesias en las elecciones municipales de Madrid en 2021, el político decidió abandonar la política. "No olvidamos quienes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Gracias", le dedicaba Irene Montero a su pareja por redes sociales. Desde entonces, aunque alejado de las instituciones, Pablo Iglesias se convirtió en un apoyo fundamental y defensor acérrimo de la política.

Aunque el futuro de Irene Montero en política no está del todo claro ni definido, la unión de ambos es inquebrantable, a pesar de los rumores de ruptura que han sonado durante los últimos años.

Sigue los temas que te interesan