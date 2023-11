Aitana Sánchez-Gijón desvela que se separó de su marido, Guillermo Papin Luccadane, hace tres años

Aitana Sánchez-Gijón ha intentado mantener su vida privada en un discreto segundo plano. En sus más de tres décadas de carrera, la actriz ha conseguido que los titulares de la prensa enfoquen su nombre, sobre todo, en noticias relacionadas con su trabajo. Pero ahora, cuando celebra sus 55 años, ella misma decide hablar sobre un tema personal hasta ahora desconocido.

Con motivo de su nueva vuelta al Sol, Aitana Sánchez-Gijón ha concedido una entrevista a El País, donde ha confesado que lleva tres años separada de su marido, el artista plástico de origen argentino Guillermo Papin Luccadane.

"Hace tres años me separé, mi hijo mayor se emancipó hace dos años, con 20. Vivo mano a mano con mi hija de 19, casi como dos compañeras de piso. Es una etapa muy distinta", ha revelado la intérprete.

[Así es Teo, el hijo rapero de Aitana Sánchez-Gijón que arrasa con sus conciertos y probó suerte en la moda]

Aitana Sánchez-Gijón y Guillermo Papin Luccadane durante una gala en Madrid en 2016. Gtres

Manteniéndose en esa línea discreta que ha seguido a lo largo de su trayectoria, Aitana no ha querido hablar de los motivos que la llevaron a poner fin a sus más de 20 años de matrimonio. Sin embargo, sí ha confesado que fue una decisión consensuada y que todavía se está adaptando a esta nueva etapa. "Aún no he completado el duelo de una separación tras 22 años de relación. Estoy mudando de piel", ha asegurado.

Aitana Sánchez-Gijón y Guillermo Papin Luccadane se dieron el 'sí, quiero' el 7 de septiembre de 2002, un año después de que naciera su primogénito, Teo (22), quien llegó al mundo cuando la pareja llevaba dos años de relación. Fue una ceremonia civil, celebrada en la finca Rocamador, regentada en aquel momento por la familia Bosé. Al enlace solo acudieron 50 invitados, entre los que se encontraban Emma Suárez (59) o Imanol Arias (67).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aitana Sánchez- Gijón (@aitanasanchezgijon)

Fruto de la relación de Aitana Sánchez-Gijón y Guillermo Papin Luccadane también nació Bruna (19), quien en esta última etapa se ha convertido en "casi una compañera de piso" para su madre, según ha desvelado la propia actriz en la citada conversación.

Tanto Teo como Bruna han seguido la estela artística de sus padres, pero dedicándose a otra área. Aunque han probado suerte en la actuación, ha sido en la música, y en concreto en los géneros urbanos, donde han encontrado su pasión y trabajo. A día de hoy, con varios singles en el mercado, el hijo mayor de Aitana Sánchez-Gijón lleva su música por toda España con una exitosa gira de conciertos. La hija menor de la expareja, por su parte, lanzaba su última canción, Canas, el pasado mes de abril. Una producción de su hermano, con quien trabaja mano a mano.

Sigue los temas que te interesan