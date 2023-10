Máximo Huerta, imparable en medio de la enfermedad de su madre: éxito en China y la gran acogida de su librería

El escritor Máximo Huerta (52 años) no le tiene miedo al cambio -su currículum está plagado de ejemplos-, y su último hito lo demostró el pasado enero de 2023 con la apertura de su negocio más especial, en su Buñol, Valencia: La librería de Doña Leo. Siempre soñó Máximo con abrir una librería en su pueblo, de apenas 10.000 habitantes en la actualidad.

No había ningún establecimiento de venta de libros en este municipio hasta que llegó él. En realidad, sólo podía llegar él. Huerta está feliz, pleno, en calma, con este negocio que tanto trabajo, disgustos y sinsabores le ha costado. Él mismo ha reconocido que no ha sido fácil abrir las puertas de su pequeño reducto de felicidad, envuelto en un olor muy particular: el aroma que desprenden los libros.

Vive Huerta, a nivel profesional, un momento dulce. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con su entorno más próximo y así lo corrobora. Nueve meses han pasado desde que La librería de Doña Leo abriera sus puertas, y el balance no puede ser más positivo. El negocio, que regenta Máximo de la mano de su pareja y razón de amor, Juan Castillo, ha arrojado en estos meses pingües beneficios y ya cuenta con una gran solidez.

Máximo Huerta en una fotografía tomada a las puertas de su negocio, en Buñol.

"Sólo Máxim podía conseguir eso en Buñol; revolucionar con la lectura y hacer que se genere cola kilométrica en su librería. Eso lo hago yo y fracaso. Máxim tiene estrella", expresa una persona que trabajó durante años con él en el grupo audiovisual Mediaset España, y que bien lo conoce.

A este plano laboral se une el amoroso, donde tampoco se queja el periodista: vive, estable, en Buñol con su novio, Juan, y, encima, comparten trabajo y tiempo casi las 24 horas del día. Sólo una hay parcela que amarga y vuelve agridulce la felicidad y el buen momento vital de Huerta: la maltrecha salud de su madre, Clara Hernández.

La progenitora del presentador fue diagnosticada de un tumor en 2020 y, desde entonces, la vida de ambos, madre e hijo, ha girado en torno a ingresos hospitalarios y operaciones. 2022 fue un año terrible a ese respecto, agotador e inestable. La enfermedad de la que está aquejada la progenitora de Máximo, alzhéimer, transita por diferentes y cambiantes estadios.

En su historial médico también hay tumores y un cáncer. En estos momentos, de acuerdo a la información que controla EL ESPAÑOL, Máximo y su pareja, Juan, está alrededor de su madre, como siempre, arropándola y cuidándola con sumo mimo y dedicación. Hay días más difíciles que otros.

Máximo Huerta junto a su madre, Clara, en una imagen de sus redes sociales.

"Está muy mal, como muchas personas en este país. Por las mañanas soy su hermano, por las tardes soy su hijo", aseguró Huerta en El Hormiguero hace unos meses.

El que fuera ministro de Cultura añadió: "Me fui a vivir a Buñol para cuidarla y sobre todo para no tener una pena de futuro. Quiero morirme tranquilo y que ella haga el viaje feliz".

"Envejecer es una auténtica putada para el que envejece y para el que lo ve alrededor", reflexionó. "Envejecer es acostumbrarse a perder. Pierdes amigos, pierdes vista, pierdes la talla... Perder es sólo para valientes. Yo no sé si soy tan valiente como me creo. No por mí, por los demás. Me cuesta ser lo suficientemente fuerte para cuidar", apuntó al cabo el escritor en el espacio de Pablo Motos (57).

En aquella interviú, precisamente, Máximo promocionó su última hora, Adiós, pequeño. Una novela en la que aborda, con inevitables tintes autobiográficos, el duro pasaje como cuidador de su madre enferma. Este libro, que retrata, en definitiva, la vida tradicional española, es la obra más especial y madura de Huerta. Le ha dado, al menos, sus mayores alegrías en los últimos meses.

El pasado mes de septiembre, el escritor anunció, feliz, que este hijo literario será publicado en China. "Feliz de anunciar que Adiós, pequeño será publicado en China", posteó. Todo un sueño profesional que, quizás, jamás hubiera imaginado vivir. Cabe remarcar que China supera los 500 millones de lectores y es la segunda potencia económica mundial.

Raíces y amor

Volver a Buñol le ha cambiado la vida a Máximo. En su casa familiar, la de toda la vida, el presentador se ha reencontrado a sí mismo como hacía tiempo. El 26 de agosto de 2021, el también presentador dio un paso adelante y presentó a su pareja en su perfil de Instagram. Juan Castillo es natural de Fuerteventura, la segunda isla más grande del archipiélago canario.

Hasta el pasado 2022, residía en Madrid. El hecho de que viviera en la capital fue la razón por la que compartía amistades con el presentador. Según se desliza a este periódico, Juan vive en Buñol desde el pasado año. La capital de España no es el único detalle que les unió.

El mar es otro de los puntos que tienen en común, pues mientras Juan adora el agua cristalina de su isla natal, Máximo siempre ha conectado de una manera muy especial con el Mediterráneo que baña su terreta.

De hecho, ambos se identifican con dos iconos marítimos muy representativos. Huerta tiene tatuada un ancla en el brazo, y Castillo muestra una caracola de mar en su biografía de Instagram, junto al siguiente texto: "Mis fotos para acordarme, recordarme lo vivido". Antes de que el escritor de Firmamento publicara la instantánea con la que ha presentado a su pareja al mundo, ya existían fotografías en las que aparecían ambos en el periodo en el que ya eran novios.

De hecho, han acudido a varios eventos públicos y privados juntos, como a la fiesta ofrecida por la revista Shangay a la que acudieron hace dos años para dar la bienvenida a la Semana del Orgullo LGTBIQ+. En ámbito más personal -y como cualquier otro mortal-, también han estado en bodas juntos así como cenando con otras parejas de amigos.

