5 de 13

El torero ha reaparecido en el evento con una gran sonrisa y un rostro resplandeciente tras la lesión que sufrió hace unos meses en la muñeca y ha hablado sobre el momento personal que está viviendo.

Ha asegurado a Europa Press que "en mi vida tengo más proyectos y cosas que me ilusionan y también las llevo en la medida de lo posible" y que, pese a los problemas que ha tenido que hacer frente, "no me puedo quejar". "Tenemos todos salud que es lo más importante y a partir de ahí, cada uno que se saque las castañas del fuego".