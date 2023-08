El mensaje de amor definitivo de Pablo Iglesias a Irene Montero con una foto nunca antes vista de la ministra

Hace ocho años que comenzó su relación y la llama del amor y la admiración mutua no se ha apagado ni mucho menos. De cuando en cuando, muestran sus sentimientos públicamente, pero es éste el mensaje de amor definitivo de Pablo Iglesias Turrión (44 años) a Irene Montero (35), el que revela la admiración que el exvicepresidente del Gobierno siente por la madre de sus tres hijos y su defensa férrea contra los muchos detractores que tiene.

Mientras esperan a que se decida quién estará finalmente al frente del Ejecutivo y el papel que tendrá la ministra de Igualdad en funciones en el mismo, Pablo Iglesias utiliza su perfil de Twitter para rendir homenaje a su pareja con un tuit llena de significado.

No hay mejor manera que ensalzar la trayectoria profesional de la política poniendo en valor sus logros hasta la fecha y denunciando la envidia que provoca por ser quien es. En sólo unas horas el post se ha llenado de miles de likes y comentarios de adeptos y detractores. La frase que lo encabeza lo dice todo: "Cómo no van a odiarla...".

[Así celebran Irene Montero y Pablo Iglesias el cuarto cumpleaños de su hija Aitana: su juego "cooperativo"]

Como no la van a odiar … pic.twitter.com/xCNNjpOwpe — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) August 23, 2023

Pablo Iglesias justifica esta afirmación compartiendo el extenso currículum de la mujer de su vida, el mismo que aparece en la web de Canal Red, la plataforma de vídeos en el que analiza la actualidad política y en la que Irene también colabora. Una de las primeras cosas que llama la atención es la foto que encabeza el texto, donde se puede ver a una Irene Montero más joven, en actitud desenfadada, con un look cuidado: maquillada, con un top de vivos colores y pantalón negro, descalza y sentada en una silla, apoyada sobre las rodillas mientras mira a cámara.

Una imagen poco común, que parece tener unos años, a la que sigue una enumeración de sus logros profesionales. Empieza resaltando que es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. "Carrera que estudió con ayudas al estudio por aprovechamiento excelente y que terminó con una calificación de 9,09", precisa. Una estudiante sobresaliente que siempre destacó por sus calificaciones y que desde su juventud mostró su interés por la política.

"Inició su investigación doctoral en inclusión educativa, becada por el programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) y obtuvo el Máster en Psicología de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, donde sacó 9 matrículas de honor y la calificación de 9,5 en la tesis de Máster. Abandonó la Universidad y renunció a una estancia de investigación en Harvard para incorporarse a la ejecutiva de Podemos en noviembre de 2014", prosigue.

La pareja se besa en un mitin. Redes sociales

Ella misma hablaba de su época de estudiante el pasado enero en una entrevista con Huffington Post que lo corrobora. "Siempre he sido muy doña perfecta en cuanto a los estudios: me gustaba sacar buenas notas y no faltar a las tareas. Pero una vez que tenía cumplida esa responsabilidad, a disfrutar", dijo. Queda patente en este mensaje el orgullo que siente el expolítico por su amada. No es la primera vez que la pareja muestra su lado romántico en redes. En abril, Irene posaba para Instagram mientras Pablo le dedicaba una canción a la guitarra mostrando cómo son la intimidad y hace unos días subía a sus redes otra imagen suya con los mellizos, Leo y Manuel (5) y la pequeña Aitana (4) durante sus vacaciones.

Pese a las crisis que se les ha adjudicado y a los rumores de separación, Iglesias y Montero presumen de estabilidad familiar contra viento y marea. Se conocieron en 2015 gracias a su militancia política y a algunos amigos comunes. Curiosamente y como ella misma ha revelado al principio "no me caía especialmente bien", pero las primeras impresiones no fueron las buenas y ocho años más tarde lo suyo sigue viento en popa.

Sigue los temas que te interesan