Jordi Cruz y su pareja, la empresaria brasileña Rebecca Lima, esperan su primer hijo: "El regalo más grande"

El reconocido chef Jordi Cruz (44 años) y su pareja sentimental, la brasileña Rebecca Lima (31), están esperando su primer hijo en común. Aunque el presentador siempre intenta mantener su vida privada alejada de las cámaras -mostrando sólo su lado más crítico y culinario en televisión-, este pasado viernes, 14 de abril, ha sido su razón de amor, Rebecca, quien ha compartido en sus redes sociales la feliz noticia de su estado de buena esperanza.

La pareja lleva enamorada desde 2019, y la pandemia de coronavirus consiguió unir aún más a ambos, pues se animaron a vivir juntos en la casa del cocinero, en Barcelona. Desde entonces, su relación no ha hecho más que consolidarse hasta el punto de querer comenzar una familia juntos.

Ha sido Rebecca Lima la responsable de subir un post a Instagram con una fotografía en la que se puede ver una incipiente barriguita de embarazada. A través de varias imágenes en blanco y negro, Lima ha mostrado lo agradecida y feliz que está de vivir esta etapa junto a Jordi Cruz, a quien ha mencionado en el texto después de asegurar que este ansiado bebé es "el regalo más grande".

La arquitecta y empresaria ha querido compartir con sus seguidores esta noticia de una manera muy natural, y mostrándose de lo más cómoda con su cuerpo y los cambios que está experimentando.

Los comentarios de la publicación se han llenado rápidamente de mensajes de apoyo, felicitaciones y admiración hacia la pareja. Por el momento, Jordi Cruz no ha compartido la publicación ni se ha manifestado al respecto. Lo que queda claro es que la pareja está dispuesta a disfrutar de este momento al máximo, viviendo cada día como único y a la espera de conocer al que será su primer hijo en común.

Jordi Cruz y Rebecca abrazándose por las calles de Madrid, en octubre de 2019. Gtres

Hace unos meses, Jordi habló de sus planes de ser padre, y no escondió que aún se consideraba joven para ello: "Yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años". Descubría entonces que Lima es una persona tradicional que primero querrá boda y después descendencia: "Ella es que tiene una obsesión con la piedra y todo ese rollo".

Cabe puntualizar que Rebecca es una joven brasileña que lleva varios años instalada en Barcelona junto al chef. Se graduó de Arquitectura y Urbanismo, pero ha triunfado en la industria de la moda, su gran pasión.

Becca -como le gusta que le llamen- es la fundadora -junto a una amiga- y diseñadora de la firma Inti. Se trata de una marca de ropa de corte muy vanguardista, donde reinan los colores blancos y negros, y con todo tipo de diseños cuyos precios van desde los 50 euros hasta los 400 euros. Hace un tiempo, inauguró su primera tienda física en un famoso centro comercial de Río de Janeiro. El éxito de su marca es evidente y cada vez suma más adeptos.

Sea como fuere, esta historia de amor de Jordi Cruz y Rebecca Lima sorprendió a propios y extraños en su momento, al coincidir con la misteriosa ruptura entre el cocinero y su expareja, Cristina Jiménez, con la que compartió ocho años de su vida. También negocios, ya que ambos trabajaban juntos en el restaurante ABaC, ubicado en Barcelona.

