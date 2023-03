5 de 10

Ana Guerra se convirtió en la ganadora de la tercera edición de El Desafío, y Laura Escanes ha querido contar su experiencia en redes sociales: "Y hasta aquí mi experiencia en El Desafío, termino con el corazón lleno. Tampoco hace falta que diga mucho porque lo que habéis visto es lo que soy y lo que he sentido. Emociones a flor de piel continuamente… miedo, alegría, vergüenza, ansiedad, superación, valentía, poderío, tristeza… de todo. Intensamente pero de verdad. No miento cuando digo que esto es MUY intenso".

Y ha añadido: "Empecé esta aventura con 0 experiencia en el mundo de la televisión y con muchos miedos. Estaba pasando por una época de mil cambios y no fue fácil, pero semana a semana me iba encontrando con una Lau distinta. He descubierto cosas que no sabía que tenía dentro. Y eso es de las cosas más bonitas que me ha dado el programa. Cuando creía que no iba a poder, nacía en mí algo que me daba toda la fuerza del mundo para al menos, intentarlo".