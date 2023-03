Penélope Cruz suspende el examen de estilo de los expertos: estos son sus errores y sus aciertos

Es nuestra estrella más internacional, una mujer de éxito, alabada como actriz y también adorada por las grandes firmas de moda. Penélope Cruz (48 años) siempre acapara los focos en las alfombras rojas y en las semanas de la moda. Como sucedió el pasado martes, día 7 de marzo, en París, cuando asistió al desfile Chanel, firma de la que es embajadora, luciendo una de sus creaciones.

La protagonista de En los márgenes, su última película, sorprendía, además, con un cambio de look, con el pelo algo más claro gracias a unas mechas doradas que iluminan su rostro y ejercen de filtro rejuvenecedor. Desde que se dio a conocer en el videoclip de Nacho Cano (60) en el año 1989, la madrileña ha cambiado mucho no sólo en el plano personal y profesional, también en lo que se refiere a su imagen.

EL ESPAÑOL ha contactado con varios expertos para analizar su evolución. Tomando como partida una de sus últimas apariciones públicas, en la que lucía un minivestido de la maison francesa adornado con plumas, hasta algunas de sus míticas apariciones en la red carpet, los estilistas consultados creen que, pese a ser una de las grandes y un referente, no siempre acierta con sus elecciones.

Sus errores

La actriz, con tres de sus 'looks'. Gtres

La estilista y personal shopper Patricia G. Cano analiza el estilo de la actriz en términos generales y cree que ha evolucionado poco a lo largo de los años. "A pesar de que Penélope es imagen de la casa Chanel, que es símbolo de elegancia y sofisticación, considero que ella ha madurado muy poco su estilo. Me refiero a que sigue apostando por grandes escotes, prendas bastante ceñidas y cortas, como lleva haciendo años. Todos estamos de acuerdo en que tiene unas piernas estupendas y entiendo que su objetivo es potenciarlas, pero no siempre es lo más favorecedor para ella", confiesa.

Penélope es una diva del cine, guapa, con buena figura y además cuenta con las mejores firmas en su armario. Todo eso forma un conjunto de características ideales para convertirla en la reina del estilo, sin embargo, los profesionales consideran que algo falla. Así opina la estilista y consultora de moda Piluka Echegaray: "Es cierto que con los años ha subido muchísimo en cuanto a marcas se refiere -Chanel, Versace, etc-, pero a sus estilismos les suele fallar algo. Sobre todo, creo que nunca se tiene en cuenta su personalidad, su lenguaje no verbal... Hay algo que falla y no sabemos qué es. Se equivoca cuando sus looks son muy recargados, con volantes, blondas, muchas formas y exceso de detalles, frunces en la cintura, etc".

En el caso de la actriz parece que contar con Chanel como buque insignia de sus estilismos no está consiguiendo el efecto deseado. Así lo cree Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación. "Su última etapa como imagen de la firma francesa Chanel, desde mi opinión, ha sido forzada en el ámbito comercial. Las últimas piezas que ha llevado eran diseños presentados en la Semana de la Alta Costura de París previamente, pero en ninguno (o casi ninguno) hechos en exclusiva para ella. Esto lleva a que, en determinados momentos, hayamos podido encontrar a Penélope Cruz demasiado afrancesada y no hemos encontrado en ella un estilo propio, como sucedía antes. Aún así han sido muy aplaudidos", asegura.

Sus aciertos

Le favorecen las líneas rectas y las prendas sencillas. Gtres

Lo que sí tienen claro los expertos consultados por este medio es cuándo acierta de lleno y demuestra todo su potencial. "En el caso de Penélope, lo de 'menos es más' es un acierto. Acierta cuando muestra sus hombros o con looks encajados en los hombros que remarquen su silueta. También con tejidos sobrios, con mucha calidad", dice Piluka Echegaray.

Para Patricia G. Cano la sencillez y las prendas minimalistas también son la opción ideal para la actriz: "Considero que estaría más favorecida con prendas un poco más limpias, quizá más rectas, escotes menos pronunciados, siluetas menos marcadas en general y con unos largos un poquito más midi, que le den un punto sofisticado a su estilo".

Reyes va más allá y rompe una lanza en favor de Penélope, a la que augura un resurgir fashion este año: "Salvo estas contadas ocasiones, Penélope Cruz acierta en sus propuestas y deparo una nueva etapa para ella a partir de este 2023: más personal y más mediterránea, como ya hemos podido ver con ese impactante y elegante diseño asimétrico en negro en la gala Goya 2023 de Sevilla y firmado por los italianos Dolce & Gabbana".

Los cambios de pelo de Penélope

La actriz, con varios 'looks' distintos. Gtres

Otro de los detalles a analizar que forman parte de la imagen de Penélope son sus peinados. Aunque en sus inicios tuvo temporadas de llevar el pelo corto, como correspondía a la moda de los 80 y 90, en la última década ha potenciado su melena, en largo midi, cambiando el color y variando un poco el corte. También ha apostado en numerosas ocasiones por uno de sus fetiches: el flequillo, ya sea cortado de manera natural o postizo. En este aspecto, Penélope sabe muy bien lo que le favorece.

Raquel da Conceiçao Riveiro, directora instituto y equipo artístico de Llongueras, habla para EL ESPAÑOL de los diferentes estilos por los que ha pasado y el veredicto es muy positivo. "Penélope tiene un rostro ovalado súper bonito, por lo que a ella ponerse cualquier tipo de flequillo (postizo o no) le favorece siempre. Normalmente, opta por llevarlos muy espesos y abiertos hacia el lateral y es un acierto".

Actualmente, acaba de recuperar ese tono dorado que ha llevado en otras ocasiones: "Tiene un subtono oliva de piel, que es un tono más bien frío, así que le van bien los colores ligeramente cálidos. Cuando va de morena, con un color chocolate oscuro, su piel se ve mucho más limpia y le da mucha fuerza al look".

