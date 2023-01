3 de 4

Nacho Palau rompe su silencio para hablar de cómo se encuentra cuando se cumplen cinco meses de su tratamiento contra el cáncer. Más sincero que nunca, el valenciano aprovecha para desmentir que él y Cristian hayan roto, como se publicó recientemente, y también confirma su buena relación con Miguel Bosé. "He hablado mucho con él y sé que estará ahí si me pasa algo", asegura. También anuncia que sus cuatro hijos estuvieron con él las pasadas Navidades: "Han sido maravillosas". Su batalla contra la enfermedad aún no ha terminado y reconoce que "la recuperación será larga".