Agripina, la fiel asistenta de Carmen Sevilla de cuyas cenizas se encargó Norma Duval: la historia que las une

Hace unos días, se reavivaba públicamente la tensión y mala relación que existe en la actualidad entre Norma Duval (66 años) y Augusto José Algueró (58), el único hijo de la celebérrima y emblemática presentadora Carmen Sevilla (92).

A la molestia y queja pública que ha manifestado en reiteradas ocasiones la vedette -ante la imposibilidad de poder despedirse de la eterna Sevilla, ingresada en una residencia a causa del Alzheimer que padece- veía la luz el dolor de Norma con Augusto por no haberle dado el pésame cuando falleció su madre, Purificación Aguilera.

"A mi madre la llamaba 'mami'. Me entristeció que no me llamara cuando falleció mi madre, que le quiso mucho", manifestó Duval hace unos días en Sevilla, desvelando la estrecha, íntima y familiar relación que existía entre los Duval y los Sevilla Algueró.

Para la flamante mujer de Matthias Kühn la mítica Carmen Sevilla era -y es- como una madre y, por ende, Augusto como una suerte de hermano, cuando no un hijo. No obstante, algo se rompió entre ellos hace tiempo y ya nada volvió a ser lo mismo, máxime desde que en 2015 Sevilla ingresara en la residencia Orpea de Aravaca (Madrid), aquejada de su enfermedad.

El pasado jueves, 24 de noviembre de 2022, tanto Norma como Augusto pusieron de manifiesto su gran distanciamiento en el programa Sálvame; él, respondiendo una llamada en directo, y ella, a través de un mensaje de WhatsApp a Terelu Campos (57). Ese día, en el citado plató de televisión de Telecinco, se pronunció un nombre propio clave en esta historia: Agripina, la asistenta del hogar de Carmen Sevilla durante gran parte de su vida.

De hecho, los colaboradores dieron un paso más allá y la señalaron a ella como la causante, o detonante, de la nula relación en la actualidad entre ambas familias. Extremo que, no obstante, EL ESPAÑOL no ha podido confirmar.

Sí confirma y corrobora este medio que Agripina fue la "tata" de Carmen Sevilla. La que vio a Sevilla crecer artísticamente, sufrir y amar. Agripina significó para la artista sevillana algo más que una criada. Ejerció de su fiel escudera, la mujer que, siempre dispuesta, custodiaba sus secretos.

La llave de toda una vida de la que jamás habló, por mucho que se la disputaran los programas dispuestos a pagarle con cheques en blanco. Nunca jamás se le ocurrió a Agripina traicionar la confianza de su "señora", como llamaba a Carmen Sevilla, según el relato que se acerca a este periódico. En un momento dado de esos años de fuerte vínculo entre la estrella de Telecupón y su asistenta, Norma Duval conoció a Agripina.

Nada más verse, conectaron muy especialmente y comenzó una relación cuasi maternofilial entre ellas. "Es cierto que Agripina fue una señora que trabajó en la casa de Carmen Sevilla, que era una criada y se convirtió en una más de la familia. Norma la conoce estando en la casa de Carmen y se va con ella. Para Norma fue otra madre. De hecho, cuando fallece Agripina, sobre el año 2005, lo hace cerca de Norma Duval", explica a este medio el periodista Jesús Manuel Ruiz.

Y añade: "Las mayores amigas de Carmen Sevilla fueron Marily Col, María Rosa y Norma, las que, normalmente, comían una vez a la semana con ella. Cuando ocurre lo del ingreso en la residencia se distancian porque el hijo no quiere que vaya a ver a su madre nadie".

Este profesional asegura, además, que la relación entre Norma y Carmen Sevilla continuó siendo buena, pese a que Agripina, un buen día, decidiera convertirse en personal de servicio de la vedette y abandonar a Sevilla. "Cuando Agripina se va a vivir con Norma, Norma seguía yendo a la casa de Carmen, seguían teniendo relación", asevera.

"En sus últimos años Agripina estuvo sola y enferma. Vivía en un piso sin ascensor y sobrevivía, entre otras ayudas, con la de Cáritas, la de Norma Duval y la de Augusto Algueró hijo", informó la página La Gran Coplera, en agosto de 2008.

En esa línea, el desaparecido Jesús Mariñas deslizó en 2014 en La Razón: "Chocó que sus cenizas fueran recogidas por Norma Duval y no por la artista a la que vivía entregada. Moncho se explica: 'Carmen está físicamente apagada. Soy el único al que reconoce, aunque a su lado siempre hay un par de empleadas del hogar y la imprescindible Angelita. Su casa de Rosales está perfecta y los cuadros de Picasso en su pared. No necesita nada ni está menesterosa, porque antaño ganó mucho dinero'".

La propia Norma Duval explicó, y confirmó, que se encargó de las cenizas de Agripina y les dio una ubicación acorde a la importancia que tuvo en su vida. "Para mí, Carmen ha sido mi familia. Ha sido mi hermana desde que tengo 17 años. Agripina, la persona que trabajó con ella toda la vida, está enterrada con mi padre", aseguró en ¡HOLA!.

En concreto, Agripina descansa en el panteón familiar donde reposan los restos mortales de su padre, Albino Martín Moreno, fallecido en 2002. Se entiende que también junto a Martín Moreno está su esposa, Purificación Aguilera, quien falleció en mayo de 2021 tras 11 años luchando contra el Alzheimer que padecía.

Dos versiones enfrentadas

A la vedette la unía -y sigue uniendo, aunque de otro modo- una estrecha y bonita amistad con Carmen Sevilla, y cuando ésta ingresó en 2015 en una residencia en Aravaca, Madrid, a causa del Alzheimer que padece, Norma contactó con su hijo, Augusto, para poder verla y despedirse. Llamó, pero nunca recibió respuesta o aprobación al otro lado de la línea.

Esa agria situación no ha cambiado siete años después: la actriz y exconcursante del espacio MasterChef Celebrity sigue sin poder ver a su amiga Carmen, la cual, según su propio hijo, "ya no reconoce".

Según explicaron a EL ESPAÑOL, Augusto Algueró Jr., hijo de la mítica Carmen Sevilla, era "uno más" en la familia de Norma Duval. Como "un hijo" para Purificación Aguilera, la madre de Norma, quien falleció, aquejada también de Alzheimer, a los 87 años, en mayo de 2021.

Siempre según el testimonio de Norma, la vedette siente un gran dolor, otro gran dolor, cuando no decepción: está "muy dolida" al ver cómo Augusto no le ha dado el pésame por el fallecimiento de su progenitora.

También mantuvieron, según Norma, un estrecho vínculo Augusto Jr. y su hermana Carla, fallecida el 31 de octubre de 2010 a causa de un cáncer de útero. Duval, eso sí, le desea lo mejor a Augusto, como se confía a este medio: "Lo quiere mucho aún hoy, y le desea lo mejor, pero, si le preguntan, ella es sincera y no va a mentir".

