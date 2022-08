4 de 10

Sergio Fontecha suele madrugar para hacer deporte. Nadar a primera hora de la mañana es una delicia para él y su ya esposa le espera en la orilla para robarle una foto. También sale a correr durante esta luna de miel, cosa que no comparte con ella, que prefiere quedarse leyendo un libro. "A mí no me gusta nada correr, el gimnasio sí, pero correr no", dice ella.