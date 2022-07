2 de 10

"El camino es mejor hacerlo de la mano de la persona que amas. Gracias por ser mi compañera de viaje y de vida, Rachel Valdés. No te suelto jamás", se puede decir más alto pero no más claro. Alejandro Sanz está muy enamorado de la artista cubana y no ha dudado en hacerle esta romántica declaración pública, que ha llenado su muro de Instagram de corazones.