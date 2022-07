Muere Juan Urquijo de la Sierra, hijo menor de los asesinados marqueses de Urquijo

El marqués de Urquijo ha muerto en la madrugada de este martes 4 de julio a los 63 años, según han confirmado fuentes de la familia. Juan Urquijo de la Sierra padecía una larga enfermedad que finalmente no han podido superar. El triste suceso se ha producido en Panamá, donde llevaba tiempo residiendo y desarrollando su carrera profesional.

Era presidente ejecutivo de la junta directiva de la agencia de calificación de riesgos PCR (Pacific Credit Rating). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, MIM por la American Graduate School of International Management y Diplomado en Ciencias Empresariales por ESADE, Juan desempeñó diversas tareas en el mundo de la banca, desde sus comienzos en el Banco Urquijo Hispano Americano, en el Banco Urquijo y en Urquijo Leasing. En el mundo empresarial, fue director de compañías de primer orden tanto en Europa como en América.

Salvo que estaba casado desde el año 2000 cn Rocío Caruncho Fontela, poco se sabe de su vida privada. Siempre ha tratado de mantenerse alejado de los medios, especialmente después de la conmoción que causó en España el violento asesinato de sus padres, los marqueses de Urquijo, el 1 de agosto de 1980. El caso hizo correr ríos de tinta por las turbias circunstancias en que se produjo y puso a toda la familia en el disparadero.

Los marqueses de Urquijo murieron en 1980 y su hijo menor heredó el título.

El crimen tuvo lugar en el chalé de Somosaguas (Madrid) donde vivía la familia. En abril de 1981 Rafael Escobedo, exmarido de su hermana, era detenido y enviado a prisión, donde acabaría quitándose la vida. Esto convirtió a Juan, heredero del título de marqués, y a Myriam de la Sierra (65 años) en el objetivo de la prensa, algo que él no llevó nada bien. Son muy pocas las veces que se dejó ver en público, como en 2016 al asistir a la boda de su sobrino.

[Los 20 protagonistas del asesinato de los marqueses de Urquijo]

El fallecido, que heredó la casa de sus padres donde se produjo el asesinato, residió muchos años en ella y después de su traslado a Panamá por motivos laborales la seguía conservando para ocuparla cuando regresaba a su país de origen. Sin embargo, Myriam, que ha tenido un perfil más mediático, contaba en su libro de memorias que ella jamás ha podido volver a entrar: "No he podido volver a subir esas escaleras. En cuanto lo intento, nada más poner el pie en el primer peldaño, el olor a sangre vuelve a apoderarse de mí. Siempre me voy de esa casa sin pasar de la planta de abajo".

Sigue los temas que te interesan