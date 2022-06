Mónica Estarreado se casa por sorpresa en Madrid: lista de invitados y detalles del enlace

Este pasado lunes 20 de junio de 2022 fue uno de los días más felices e importantes para la actriz Mónica Estarreado (46 años). La célebre intérprete de ficciones tan recordadas como Yo soy Bea se ha casado por sorpresa en la catedral de La Almudena, en Madrid, con su marido, Ricardo Bosan.

Estarreado es tan discreta con su vida privada que sólo algunos amigos íntimos y familiares conocían de este casamiento, que se ha realizado en la más estricta intimidad. Algunos compañeros de profesión se han mostrado realmente sorprendidos cuando Mónica ha compartido en sus redes sociales una imagen del gran día.

"¿Cómo?", se preguntaba, emocionada, Elia Galera (49), al ver la fotografía de Estarreado vestida de novia en el altar. "Ay, Moni... ¡Enhorabuena! ¡Qué ilusión!", añadía Patricia Vico (49). También Lola Marceli (54) ha reaccionado a la publicación.

Entre los invitados al enlace, destaca la presencia de figuras del panorama televisivo como Makoke (52), quien dedicó unas emotivas palabras a la actriz y gran amiga suya: "Te deseo lo mejor del mundo en esta nueva etapa de tu vida, te mereces lo mejor, eres una de las personas más extraordinarias que tengo a mi lado, seguiremos juntas en el camino de la vida, te quiero muchísimo, amiga del alma".

También ha asistido otra buena amiga, Liz Emiliano (38), conocida por haber concursado en varios realities y programas de televisión. Tras el 'sí, quiero', los contrayentes protagonizaron un romántico beso en las escaleras del templo. Para su boda, Mónica escogió un vestido sencillo y elegante, de escote asimétrico y volantes.

Los recién casados saliendo de la catedral de La Almudena, en Madrid, tras su 'sí, quiero'.

Uno de los detalles más destacados del vestido es la fina botonadura que lució Mónica en su espalda. Fiel a su estilo, Estarreado se decantó por soltarse su característica melena rizaba y un maquillaje discreto. En su mano izquierda, portaba un vistoso ramo de rosas blancas. La única nota de color en su estilismo la han puesto los salones en rosa pastel.

Antes del 'sí, quiero', Mónica Estarreado compartió con sus seguidores el tema que, en su opinión, describe a la perfección su historia de amor con Ricardo Bosan: Mi Macarena, de Marlon. La actriz está feliz y exultante, viviendo uno de los momentos más plenos de su vida personal. Precisamente, hace un tiempo Estarreado reflexionó sobre el amor y cómo debía ser ese hombre que le devolviera la ilusión.

"A mí me enganchan por el coco, por su cabeza. Guapos o feos, pero siempre con una sonrisa", manifestó en el espacio radiofónico presentado por Luján Argüelles (45). "La vida hay que vivirla, y el corazón está para que te lo rompan". En dicha charla entre amigas, Mónica se definió como una mujer "pasional, transparente, sencilla, vehemente con las injusticias y con carácter". Eso sí, dejó claro que si se equivoca pide "perdón enseguida".

A nivel sentimental, Estarreado ya contrajo matrimonio anteriormente con Luis Arribas, con quien trajo al mundo a su única hija, la cual acaba de hacer la Primera Comunión. "Para mí, la maternidad ha sido la experiencia de mi vida. Es verdad que renuncias a ti, a todos, pero lo haces encantada y feliz", sostuvo hace un tiempo. No descarta Mónica volver a repetir experiencia con su flamante esposo: "No me voy a quedar con una".

