1 de 10

El chef ha mostrado su faceta más romántica y ha compartido un mensaje repleto de amor dirigido a su mujer: "No te puedo querer más ni admirar más Pedrito. Me gustas, me diviertes, me sorprendes,me enseñas, me inspiras…". Pero lo que más ha llamado la atención es la fotografía que acompaña el texto. En la imagen la pareja aparece besándose apasionadamente, mientras la presentadora presume de cuerpo tonificado en bikini y él sostiene una copa. La publicación ha superado los 60.000 'me gusta' en unas horas, lo que ha hecho que el cocinero supere su récord de likes hasta la fecha.