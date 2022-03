3 de 10

La faceta televisiva no es la única que le da grandes alegrías a Risto Mejide. En su última publicación de Instagram ha desvelado el lanzamiento de su nuevo libro, Manual de segundos auxilios, un ejemplar que él ya tiene en sus manos y que se convierte en su décimo trabajo literario.

"Es la décima vez que me pasa y aún no me acostumbro", dice el marido de Laura Escanes, que ahora desea a sus seguidores que "lo tengáis. Que lo leáis. Que me lo comentéis. Que sea vuestro otra vez. Como todos los demás".