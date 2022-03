1 de 10

La influencer ha compartido una fotografía con su madre -que actualmente está embarazada de más de cinco meses-, para enviarle un mensaje muy claro. La joven ha querido hacerle saber lo importante que es para ella en su día a día. Para eso no ha necesitado palabras escritas, lo ha hecho mediante una canción, concretamente el tema Desde mis ojos, de Chris Lebron. Junto a esta imagen juntas ha elegido una estrofa exacta de la canción, con la que revela lo mucho que la echa de menos: "Cada vez que pasa un segundo y no estás, me ahogo en el llanto. Ven, bríndame socorro, ma', y líbrame de este quebranto. Ahora cierro los ojos y estás tú".