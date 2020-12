1 de 12

La colaboradora de 'Ya es mediodía' y 'Viva la vida' lleva varias semanas recibiendo comentarios muy desagradables y duros en las redes. Varios usuarios la atacan por estar "excesivamente delgada" y han llegado a decirle que sufre anorexia. Para acabar con estos mensajes, Rábago ha compartido una fotografía en bikini y ha aportado sus datos: "Mido 1'77 cm. Peso 59 Kg. Estoy sanísima. Y me la soplan ciertos comentarios que sólo buscan polémica o subir seguidores de sus cuentas. Estoy físicamente como puedo estar teniendo en cuenta el ritmo de trabajo y estudio que llevo.Soy súper imperfecta [...] Al que no le guste "todo recto a la derecha". Ya se sabe eso de que no puedes gustarle a todo el mundo porque no todo el mundo tiene buen gusto. Sean felices si pueden... yo lo soy. Lo siento si jode. Lo siento mucho".