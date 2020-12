7 de 12

La colaboradora de 'El Hormiguero' está feliz porque ha conseguido superar su último reto en el programa, que se presumía imposible: "Sí, el día de la foto estaba muy feliz pero hoy... hoy no puedo decir lo mismo. Tengo el estómago encogido, los nervios han asediado mi fortaleza interior y me están reduciendo... me siento rara... no se... llevo días sin dormir bien, con pesadillas... el reto de esta noche en @elhormiguero supone algo indomable para una mente tan metódica como la mía y esa incertidumbre me está consumiendo", comenta.